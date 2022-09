La cinquième édition du Salon vintage expose à nouveau à Luxexpo The Box des articles de mode, des meubles et des pièces de décoration d'un temps révolu.

Nostalgie au Kirchberg

Le Salon du Vintage fait rêver les amateurs de design

(LW) - Ce week-end, Luxexpo The Box au Kirchberg se révèle à nouveau être une mine de trésors anciens. Outre les nombreux marchands européens qui proposent des objets convoités des décennies passées, le créateur du Salon du Vintage, Laurent Journo, espère cette fois-ci enthousiasmer le public luxembourgeois avec une exposition unique sur le thème du cinéma.

La désormais cinquième édition du Salon du Vintage se veut «un hommage au septième art, en mettant en scène des pièces de mode et de mobilier iconiques qui ont figuré dans de grands classiques du cinéma».



Seront notamment présentés des sièges vus dans «2001 : A Space Odyssey» de Stanley Kubrick et des vêtements du créateur de mode Azzedine Alaïa, qui a habillé Grace Jones dans le film de James Bond «A View to Kill» avec Roger Moore. D'autres pièces phares sont tirées de «La La Land», «The Wolf of Wall Street« et »The Devil wears Prada».



Le Salon du Vintage est encore ouvert aux visiteurs ce dimanche (18 septembre), de 10 à 19 heures. L'entrée est de 8 euros (gratuit pour les enfants de moins de 8 ans).

