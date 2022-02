Avec 2.257 euros pour un travailleur non qualifié, le Luxembourg occupe la première marche, loin devant l'Irlande (1.775 €) et les Pays-Bas (1.725€).

Le salaire minimum reste le plus élevé d'Europe

2.257 euros. Voilà le montant du salaire minimum brut au Luxembourg, pour un travailleur non qualifié. Un montant qui fait des envieux. Le Grand-Duché reste en effet le champion d'Europe en la matière, selon une étude Eurostat publiée fin de semaine dernière.

Les aides sociales et les salaires minimaux revalorisés Le montant des allocations familiales a été majoré de 2,5% ce 1er janvier. 271,66 euros sont désormais accordés par enfant.

Le Luxembourg est d'ailleurs le seul pays à imposer une rémunération minimale qui dépasse 2.000 euros par mois. Rappelons que ce revenu a été augmenté au 1er janvier dernier. Tout comme le salaire minimum pour les travailleurs qualifiés, qui atteint aujourd'hui 2.708 euros. Aucun autre pays en Europe ne fait aussi bien. Il devance de loin son poursuivant, l'Irlande (1.775 €) et les Pays-Bas ( 1.725 euros). Les pays voisins de la Grande Région complètent le classement. La Belgique se positionne 4e avec un salaire de 1.658 euros par mois. Viennent ensuite l'Allemagne avec 1.621 euros et la France, avec un montant de 1.603 euros mensuels.

Derrière, on retrouve l'Espagne, qui propose un salaire deux fois moins élevé que celui du Luxembourg (1.126€). Le Portugal est encore moins bien classé, avec 823 euros par mois. La lanterne rouge est la Bulgarie, qui propose un salaire minimum mensuel qui plafonne à 332 euros. Soit sept fois moins que la rémunération minimum luxembourgeoise!

La différence entre le Luxembourg et les autres pays d'Europe s'est accentuée au fil des années. Il y a dix ans, en 2012, le salaire minimum au Grand-Duché était d'un peu plus de 1.750 euros.

La parité de pouvoir d'achat gomme les différences

Ces chiffres ne disent cependant rien du coût de la vie dans chaque pays. De fortes disparités sont parfois constatées d'un territoire à l'autre. Pour gommer ces différences, Eurostat propose de réaliser une comparaison en «parité de pouvoir d'achat». Sous ce prisme d'analyse, les écarts se voient ainsi réduits.

Le Luxembourg occupe toujours la première marche du podium en Europe, si on compare les revenus avec ce second critère. Le salaire minimum adapté au coût de la vie atteint 1.707 euros. Soit trois fois la rémunération minimale bulgare (604 euros). Le montant luxembourgeois est également 200 euros supérieur à celui de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. L'Irlande rétrograde à la 6e place, alors qu'elle était seconde dans le classement qui ne tenait pas compte du coût de la vie.

