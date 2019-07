Bonne nouvelle pour les 60.000 bénéficiaires du salaire minimum du Grand-Duché : l'augmentation de 100 euros décidée en janvier 2019 est désormais effective. Le montant brut minimum se monte donc à 2.507,70 euros par mois.

Le salaire minimum augmentera bien

Bonne nouvelle pour les 60.000 bénéficiaires du salaire minimum du Grand-Duché : l'augmentation de 100 euros décidée en janvier 2019 est désormais effective. Le montant brut minimum se monte donc à 2.507,70 euros par mois.

Elle a été annoncée en début année. Elle a été officiellement votée le 26 juin dernier. Voilà l'augmentation de 100 euros du salaire minimum luxembourgeois effective. Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l’Economie sociale et solidaire l'a confirmé, hier dans un communiqué, la hausse sera signifiée dans les fiches de paye dès ce 1er juillet 2019.

En application de la loi du 12 juillet 2019, cette augmentation se fera avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2019. En clair, les quelque 60.000 salariés touchant ce montant minimum se verront verser une enveloppe de 600 € supplémentaires.



La hausse de 100 euros du salaire minimum confirmée La promesse du gouvernement se concrétise enfin: les députés ont voté à l'unanimité ce mardi pour augmenter le salaire social minimum, avec effet rétroactif.

Pour les salariés qualifiés, le Code du travail fixe donc désormais le salaire social minimum à 2 507,70 euros bruts.

+ 1.345 euros en vingt ans

Pour celles et ceux qui ont plus de 18 ans, le taux mensuel est annoncé à 2.089,75 euros bruts. Soit 12,0795 euros de l'heure. De 17 à 18 ans, les employés seront a minima rémunérés à hauteur de 1.671,80 € (9,6636 €/h) et de 15 à 17 ans la fiche de paye indiquera 1.567,31 € (9,0596 €/h).



Pour mémoire, il y a vingt ans, le salaire minimum versé au Luxembourg se montait à 1.162 €, contre 1.641 € dix ans plus tard.