L'initiative gouvernementale Bee Secure et d'autres acteurs du monde numérique veulent profiter de la journée pour un internet plus sûr pour sensibiliser les internautes aux dangers du net.

Le «Safer Internet Day 2020» pour plus de sécurité

(ER avec rc) - La 10e édition de cette journée mondiale de sensibilisation sur les dangers du numérique est basée sur le thème «Together for a better internet». Organisé en collaboration avec le réseau européen Insafe/INHOPE et soutenu par la Commission européenne, le «Safer Internet Day 2020» propose de nombreuses activités et des événements liés à cette journée pour un internet plus sûr.

Alors que 94% des Luxembourgeois possèdent un téléphone portable selon une étude portant sur l'année 2018 de «Globale Mobile Consumer Survey», cette journée consacrée à l'utilisation responsable et positive des technologies numériques a plus que jamais son importance. Les dangers de l'internet sont encore sous-estimés par beaucoup de personne mais surtout par les enfants et les jeunes.



Dans son rapport annuel 2019, Bee Secure a constaté une augmentation significative du nombre de contacts. Alors qu'il y a eu 412 appels en 2018, il y en a déjà eu 514 pour 2019. Les statistiques sont plus parlantes au niveau du Bee-Secure-Stopline, une ligne de signalement anonyme en ligne qui permet aux utilisateurs de signaler les contenus illégaux sur le net (représentations d'abus sexuels sur mineurs, contributions racistes, révisionnisme, discrimination, propagande terroriste,...).

Au total, 3.039 publications relatives à la maltraitance des mineurs ont été signalées par ce canal. 2.521 d'entre elles ont été classées comme illégales par Bee Secure et transmises à la police. Des chiffres en hausse puisqu'en 2018, 2.247 signalements ont été enregistrés dont 1.728 illégaux. Il y a deux ans, sur les 750 indications, 602 étaient inégales.



Bee Secure en bref L'initiative d'État Bee Secure, qui emploie entre autres du personnel du Service national de la jeunesse et du Kanner Youth Telephone, est responsable de la sécurité des réseaux au Grand-Duché depuis 2008. En tant que centre luxembourgeois pour un internet plus sûr, Bee Secure coopère également avec une trentaine d'autres pays dans le cadre du réseau européen Insafe. La ligne d'assistance téléphonique est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures, fournit des conseils par téléphone. En particulier, les questions relatives à la criminalité électronique, protection des données et cyberintimidation. Bee-Secure Helpline: 8002 1234