Le sac bleu donne une nouvelle vie à vos déchets

Pour permettre un meilleur tri, le «Blo Tut» de Valorlux accueille désormais une gamme élargie de produits recyclables. Mais qu’advient-il de ces déchets à Bech-Kleinmacher? Suivez le guide.

(DH avec Diane Lecorsais) - Dans le contexte de la chasse au plastique, lancée un peu partout dans le monde, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) avait présenté sa stratégie nationale «zéro déchet», au mois de mai. La ministre avait alors indiqué que, sur une année, cela représente l’équivalent d’un peu plus de quatre tours Eiffel de déchets plastiques, dont seulement un tiers est recyclé convenablement.

En effet, chaque année, ce sont 9.209 tonnes d'emballage, soit 15,8 kg par habitant, qui sont collectées dans les sacs bleus Valorlux. Tous ces produits en plastique, métalliques ou en carton, collectés dans les «Blo Tut» vont toutefois trouver une nouvelle utilité une fois recyclés.

Ramassés dans les communes, ces sacs bleus arrivent par camions poubelles à Bech-Kleinmacher. A raison d’une quinzaine par jour, chaque engin déverse ses 2,5 tonnes de déchets dans la seule installation spécialisée du pays, l’entreprise Hein située à Bech-Kleinmacher.

Le site est équipé d’une installation dernier cri depuis le début de l’année pour optimiser le tri. Les sacs bleus sont d'abord déchirés et leur contenu traverse ensuite l’usine sur des bandes porteuses. Les déchets sont alors sélectionnés selon la taille, le poids et la matière. «Un tri manuel est aussi parfois nécessaire», indique Tobias Wilhelm, le directeur de l’usine.

En bout de chaîne, de grands cubes colorés, constitués de matériaux comprimés selon les types d’emballages, apparaissent, prêts à être vendus et transportés pour être recyclés. Et à chacun sa destination pour une dernière transformation. L’Allemagne, la France, l’Autriche et les Pays-Bas se chargent des matières plastiques. Les métaux, quant à eux, prennent la direction de la Belgique ou encore de l'Hexagone.

Jetés par erreur dans les sacs bleus, les matériaux dits «complexes», qui ne peuvent pas être recyclés, sont éliminés par filtration. Selon Valorlux, cette année, ils représentent 9% de la quantité totale des déchets collectés. C'est l'entreprise Lamesch qui se charge de les transformer en combustible de substitution, dénommé le fluff. Ce dernier est, par exemple, utilisé à la cimenterie Cimalux de Rumelange.

Claude Turping, le directeur de Valorlux, certifie que tous les emballages sont traités par des entreprises labélisées. «Le plastique trié n'est pas envoyé en Asie pour être recyclé ou incinéré», insiste-t-il en écho à certains scandales qui ont émaillé l'actualité. «Cela n'aurait tout simplement aucun sens étant donné la faible valeur des matériaux et le volume important qui rendrait le transport très coûteux.»