Fini les affaires dans la zone grise : un projet de loi impose des règles sans équivoque aux entreprises de sécurité lors d'événements.

Luxembourg 5 min.

Nouveau projet de loi

Le rôle des agents de sécurité limité à l'avenir

Steve REMESCH Fini les affaires dans la zone grise : un projet de loi impose des règles sans équivoque aux entreprises de sécurité lors d'événements.

Ils font désormais partie intégrante des grands événements culturels et sportifs: les services de sécurité privés. Mais jusqu'à présent, leurs activités se déroulaient dans une zone d'ombre juridique. Et cela n'a pas seulement donné lieu à des discussions pendant des années, mais a aussi régulièrement mis en jeu le ministère public.

Sécurité privée: vers un nouvel appel d'offres? Bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer a annoncé que des patrouilles sont prévues dans la ville haute. Une simple étape vers davantage de sécurité.

Grâce à un nouveau projet de loi présenté vendredi dernier par la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng), la protection des événements est désormais soumise à des règles claires, conformes à l'Etat de droit, qui doivent empêcher non seulement toute incertitude, mais aussi tout abus éventuel. La principale nouveauté concerne les prestataires : ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de l'évènementiel en tant que service de sécurité pour le compte d'un tiers - par exemple lors de festivals de musique ou de marathons - doivent obligatoirement obtenir l'agrément du ministère de la Justice.

De plus, ces entreprises sont soumises à un mécanisme de contrôle et doivent remplir les conditions strictes qui y sont liées. Une phase de transition de six mois est accordée aux entreprises pour le changement. Toute personne qui engage une entreprise de sécurité sans agrément s'expose à des sanctions.

Un rôle limité à 5 missions

«Nous avons maintenant établi une liste limitative de cinq missions qui peuvent être mentionnées à ces occasions», explique la ministre de la Justice Sam Tanson.

Le projet de loi autorisant le cannabis à domicile adopté Le Conseil de gouvernement a approuvé ce vendredi le projet de loi qui doit autoriser la culture par des personnes majeures d'un maximum de quatre plants de cannabis dans la sphère privée.

«L'âge d'une personne peut être déterminé sur la base de ses papiers d'identité. Si des billets d'entrée sont prévus, ils peuvent être contrôlés. On peut alors également vérifier si le nom figurant sur le billet d'entrée correspond au porteur». Mais il y a aussi des aspects concernant la sécurité. Ainsi, les agents de sécurité pourront vérifier si une personne porte sur elle un objet non autorisé par l'organisateur ou même interdit par la loi. «Il peut s'agir par exemple d'un parapluie», explique Sam Tanson. «Mais bien sûr aussi une arme. Et pour le vérifier, il existe aussi des instruments techniques».

En dehors de ce type d'appareil, les visiteurs peuvent également être palpés manuellement de manière superficielle lors des contrôles. Les sacs et les véhicules ne peuvent être soumis qu'à un contrôle visuel. Si des données sont saisies, elles doivent être effacées dans un délai d'un mois.

Contrôles uniquement volontaires

Mais, aucun des contrôles ne peut être effectué sans l'accord de la personne concernée. «Si, par exemple, lors d'une manifestation, on veut contrôler l'âge d'une personne. Si cette dernière refuse de montrer sa carte d'identité, l'accès lui sera refusé», souligne la ministre de la Justice. «Il ne faut pas qu'une contrainte soit alors exercée».

Une pétition contre le sursis pour les délits sexuels Les pétitionnaires revendiquent des condamnations appropriées et veulent que la répression en matière d’infractions sexuelles soit durcie.

La cinquième mission concerne le comportement des visiteurs pendant l'événement. Les personnes qui ont déjà été autorisées à entrer, mais qui adoptent ensuite un comportement dangereux, peuvent être expulsées du site. Pour ce faire, il ne peut toutefois pas être fait usage de la force. Le recours à la force est généralement interdit aux agents de sécurité. Si une personne est prise en flagrant délit et qu'elle est passible d'une peine de prison, les agents peuvent la retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Il est toutefois interdit de l'attacher ou de l'enfermer.

Il y a également des nouveautés lorsqu'un événement a lieu dans l'espace public - c'est-à-dire dans un lieu où les gens peuvent normalement se déplacer librement.

Personne n'est obligé d'engager une entreprise de sécurité. Mais si cela est fait, la commune compétente doit être informée trois mois à l'avance. L'organisateur doit informer la commune du lieu et de la manière dont l'événement aura lieu, du nombre de personnes attendues, des mesures de sécurité qui seront prises et de l'entreprise de sécurité qui sera éventuellement engagée. Le périmètre de l'événement est ensuite défini sur la base de ces données. «C'est très important», confirme Sam Tanson. «Car c'est seulement dans ce périmètre que les agents de sécurité peuvent effectuer les contrôles mentionnés et que l'espace doit être identifiable par des barrières». La municipalité peut refuser l'autorisation de l'événement si elle estime que l'ordre public est menacé.

Obligation d'honorabilité pour tous

Les entreprises qui souhaitent travailler dans la sécurité des événements doivent remplir les mêmes conditions que les autres entreprises de sécurité. Tous les collaborateurs et responsables d'entreprise doivent prouver leur honorabilité. Les entreprises doivent être titulaires d'une autorisation d'établissement délivrée par le ministère des Classes moyennes et pouvoir présenter un règlement intérieur.

Les chauffeurs TICE sont de plus en plus exposés à des agressions La violence à l'égard de chauffeurs de bus du TICE n'est plus seulement verbale depuis longtemps. Ils demandent désormais aux politiques d'agir.

En outre, un centre d'appel doit être mis en place et, tout comme les employés, il doit être joignable par la police pendant l'événement. En outre, tous les agents doivent porter un uniforme ainsi qu'une carte d'identité visible indiquant pour qui ils travaillent et qui ils sont. Enfin, «les agents de sécurité ne peuvent pas porter d'arme dans le contexte de l'événementiel», souligne Sam Tanson. Tout comme pour d'autres domaines de la sécurité, les conditions de travail sont interprétées de manière plus stricte pour la sécurité événementielle : il n'y aura plus de contrats d'intérim, d'embauche en tant que mesure d'emploi ou en tant qu'indépendant dans le secteur de la sécurité. En outre, le ministère de la Justice travaille à l'établissement de normes minimales pour la formation des employés.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.