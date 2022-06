Dans un entretien accordé à 100.7, l'ex-agent de renseignement et homme d'affaires a évoqué son rôle dans la fraude OneCoin.

Des détails dévoilés

Le rôle de Frank Schneider dans l'escroquerie OneCoin

(dme) - Dans une interview accordée à 100.7, l'ex-agent des services secrets et homme d'affaires luxembourgeois Frank Schneider a donné des détails sur les accusations portées contre lui dans le cadre de l'escroquerie à la cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars, pour laquelle il pourrait être extradé vers les Etats-Unis.

Frank Schneider est accusé par les procureurs américains de faire partie de l'escroquerie OneCoin autour de la «crypto-reine» Ruja Ignatova. Il aurait utilisé les compétences et les connaissances acquises lorsqu'il était espion pour prévenir les suspects en rapport avec OneCoin de l'ouverture d'une enquête. Selon le Luxembourg Times, il risque jusqu'à 40 ans de prison aux Etats-Unis en cas de condamnation.

Des milliards resteront introuvables

Le Luxembourgeois, qui a été arrêté avec un bracelet électronique, a déclaré à 100.7 qu'à l'époque où il travaillait pour Ruja Ignatova, il n'était pas au courant de ce qui se passait avec l'argent des clients de OneCoin. Dans le monde entier, ces derniers avaient investi plusieurs milliards d'euros dans la cryptomonnaie, dont une grande partie semble avoir disparu.

Dans l'interview, Schneider suppose que les milliards resteront eux aussi introuvables. «S'il s'agit d'une fraude, cela doit être clarifié et il y a aussi le blanchiment d'argent, où j'aurais alors été responsable de ce que j'aurais peut-être fait», explique l'homme d'affaires. Les tribunaux devraient alors clarifier la situation, mais il faudrait d'abord vérifier, au sens juridique du terme, s'il s'agissait bien d'une fraude.

Un travail de résolution de problèmes

Frank Schneider se réfère au fait qu'il n'a réalisé qu'entre-temps que ses activités entre 2015 et 2017 étaient considérées comme des délits. Aujourd'hui, il voit aussi les «indicateurs» selon lesquels on aurait pu dire à l'époque que les choses étaient allées trop loin ou de travers. Mais son travail consistait justement à résoudre les problèmes et à aider OneCoin à se mettre sur la bonne voie. Le fait que cela n'ait pas fonctionné n'est toutefois pas entièrement de sa faute.

En octobre 2017, peu avant sa disparition, Frank Schneider aurait encore eu un contact avec Ruja Ignatova, recherchée au niveau international, sous la forme d'un bref SMS. Il part cependant du principe qu'elle n'a pas disparu de son plein gré. Il n'en a d'ailleurs jamais été question par le passé. Il étaye sa théorie en affirmant que plus d'un milliard d'euros des fonds OneCoin disparus se trouvent encore sur des comptes en Chine, à Dubaï, en Australie et en Corée du Sud. Ignatova n'aurait pas disparu de son plein gré sans s'occuper de ces fonds.

Frank Schneider veut, si possible, témoigner devant un tribunal luxembourgeois et être également jugé dans ce pays. Alors que l'homme de 53 ans risque cinq ans de prison au Grand-Duché, les 40 ans possibles aux Etats-Unis équivaudraient à une «peine de mort», selon Frank Schneider.

