Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima sont arrivés au Luxembourg

Le roi et la reine des Pays-Bas sont arrivés, peu avant midi au Luxembourg où ils ont été accueillis très officiellement par le Grand-Duc et la Grande-Duchesse sur le parvis du palais grand-ducal où les attendaient une foule de curieux. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima débutent une visite d'Etat de trois jours jusque vendredi en début d'après-midi.

(MF) – De très nombreux badauds sont venus ce mercredi matin se masser face au palais grand-ducal pour ne pas manquer une miette de l'accueil officiel sur le tapis rouge que leur ont réservé leurs hôtes, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa, vers 11h30.



Accueillis un peu plus tôt à l'aéroport du Findel par le couple grand-ducal héritier et par le ministre de la Famille et de la Grande Région, Corinne Cahen, les souverains néerlandais sont accompagnés de Stef Blok, ministre des Affaires étrangères, et de Stientje van Veldhoven, secrétaire d'Etat à l'Infrastructure et à la Gestion des eaux des Pays-Bas.

Après les honneurs militaires et le passage en revue des troupes, le couple royal des Pays-Bas et le couple grand-ducal auront un entretien en tête-à-tête au palais.



Avant de déjeuner ensemble, et en privé, Willem-Alexander et Maxima déposeront au préalable une couronne de fleurs au monument national de la Solidarité luxembourgeoise, en présence de Xavier Bettel, Premier ministre, et du chef d'état-major de l'armée, le général Alain Duschène.

En parallèle, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, rencontrera son homologue Stef Blok. Les relations bilatérales ainsi que les grands dossiers de l’actualité politique européenne et internationale figurent à l'ordre du jour.

En début d'après-midi, le chef d'État néerlandais et son épouse recevront en audience au palais grand-ducal le président de la Chambre des députés, le Premier ministre et Jean Asselborn.

Les chefs d’État et leurs épouses seront ensuite accueillis à l’Hôtel de Ville par le bourgmestre Lydie Polfer pour une séance académique, en présence du conseil échevinal et du conseil communal avant d'effectuer une promenade sur le chemin de la Corniche à Luxembourg.