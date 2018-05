Jeudi soir, le couple royal et le couple grand-ducal ont assisté à un concert de musique classique à la Philharmonie de Luxembourg. Ce sont le roi et la reine des Pays-Bas qui ont offert cette soirée au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse.

Le roi Willem-Alexander et la reine Máxima à la Philharmonie

Après les cérémonies officielles du premier jour de la visite d'Etat mercredi, le roi Willem-Alexander et la reine Máxima des Pays-Bas ont visité jeudi le sud et le nord du pays. Premier rendez-vous à Belval le matin, où le couple royal, accompagné du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, a été reçu par la ministre Corinne Cahen et les bourgmestres d'Esch et de Sanem, Georges Mischo et Georges Engel.

Comme sa mère la reine Beatrix il y a cinq ans, le roi Willem-Alexander et son épouse ont pu admirer le site spectaculaire des hauts fourneaux. Ensuite, les invités ont eu la possibilité de découvrir l'Université du Luxembourg à travers le Learning Center, la bibliothèque de l'université qui n'est pas encore ouverte, et qui sera terminée dans les mois à venir.

Willem-Alexander et Máxima ont été visiblement impressionnés par l'architecture des lieux. A la Maison du savoir, Mario Grotz, chargé de la Direction générale de la recherche, de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies au ministère des Affaires économiques, a présenté les ressources spatiales et la stratégie du Luxembourg pour l'avenir.

Histoires de famille à Vianden

A Vianden, l'histoire commune des deux maisons était au centre des préoccupations: Willem-Alexander et Máxima ont inauguré une exposition intitulée «Relations: The Nassaus and Luxembourg».

Cette exposition est consacrée aux deux branches de la maison de Nassau, c’est-à-dire Orange-Nassau et Luxembourg-Nassau, et exhibe des pièces provenant des collections royales à La Haye et des collections de la maison grand-ducale.

La visite guidée fut suivie d’un déjeuner officiel offert par le Premier ministre Xavier Bettel au nom du gouvernement, au château de Vianden.

Séminaire économique à la Chambre de Commerce



Les couples ont ensuite assisté à un séminaire économique à la Chambre de Commerce autour des thèmes de l'économie circulaire et de la durabilité.

Tout au long de la journée, des représentants des deux pays, notamment la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg et Stientje van Veldhoven, secrétaire d'État néerlandaise chargée des Infrastructures et de la Gestion de l'eau, ont échangé des projets concrets dans le cadre de l'économie circulaire.

Dans la soirée, hôtes et invités se sont retrouvés à la Philharmonie, en présence du couple grand-ducal héritier, pour un concert offert par le couple royal des Pays-Bas au couple grand-ducal.

De nombreuses personnalités du pays ont été conviées à la soirée.

