Pour le 15 septembre, dix nouvelles lignes de bus feront leur apparition sur le réseau national, sans oublier l'adaptation des horaires et de certains circuits. Mais le grand bouleversement du transport par bus reste attendu pour l'an prochain, avec la restructuration complète du réseau.

Le RGTR prendra un virage en 2020

Patrick JACQUEMOT Pour le 15 septembre, dix nouvelles lignes de bus feront leur apparition sur le réseau national, sans oublier l'adaptation des horaires et de certains circuits. Mais le grand bouleversement du transport par bus reste attendu pour l'an prochain, avec la restructuration complète du réseau.

A l'approche de la rentrée, le réseau RGTR vient d'annoncer les changements qui interviendront dès le 15 septembre. Dix nouvelles lignes compléteront l'offre de bus, et plus particulièrement des dessertes scolaires à destination des deux lycées phare de Junglinster et Mondorf-les-Bains. Le réseau de quelque 340 lignes verra aussi la mise en circulation du Nordstadbus, reliant Ettelbruck à la zone industrielle Fridhaff-Ouest.

Le service transfrontalier connaitra une amélioration, avec le renfort de la ligne 301. Désormais, la liaison Thionville-Leudelange fonctionnera même le samedi. Avec l'arrivée annoncée de la deuxième section du tram dans la capitale, les itinéraires des lignes 150, 160, 162 et 163 vont quant à eux être réadaptés.

Définir les besoins

Ajoutez à cela des dizaines de changements de nom d'arrêt dans l'ensemble du Grand-Duché, et vous comprendrez pourquoi la distribution d'un flyer informatif dans toutes les boites à lettres du Luxembourg a été prévu pour préciser l'ensemble des nouveautés.



Mais ces modifications ne sont rien en comparaison des bouleversements attendus sur le réseau dès l'an prochain. 2020 constituera la première étape de la révision de toute la carte des liaisons bus RGTR. En 2018, quatre études régionales ont d'ailleurs été menées afin de définir les besoins, mais surtout constater les incohérences.

Lignes bondées, horaires délaissés par la clientèle, arrêts sans utilité ou au contraire haltes à prévoir compte-tenu d'une nouvelle urbanisation: voilà des données concrètes pour appuyer un schéma de transports en lien avec la réalité. Tout comme il convient de prendre en compte l'ouverture du deuxième tronçon du tram dans la capitale, fin 2020.

Revoir la réelle utilité

Le résultat des études sera présenté aux résidents en novembre prochain, à l'occasion de réunions publiques. Le ministre de la Mobilité, reprendra alors son bâton de pèlerin, pour expliquer combien ces données doivent faire prendre conscience de l'utilité de rationaliser le réseau. Une démarche déjà entreprise par ce même François Bausch (Déi Gréng) voilà deux ans.

A l'époque, le ministre appuyait son propos sur un constat: 60% des voyageurs transportés se concentrent sur 27 lignes RGTR seulement. Autrement dit, outre une logique d'assurer un service public de transports en commun sur l'ensemble de territoire, il convenait de s'interroger sur l'utilité d'une grande partie du maillage et des fréquences de passage.

Une répartition encadrée

De plus, en 2020, le gouvernement compte réformer le système d'attribution des lignes aux différents transporteurs. En 2017, la Cour des comptes avait fait des remarques sur ces contrats d'exploitation distribués entre les différents opérateurs, sans appel d'offres.

Il est vrai que l'Etat a son mot à dire, lui qui dépense actuellement près de 220 millions d'euros pour assurer les coûts d'exploitation du réseau RGTR. Un chiffre qui aura quasiment doublé sur ces dix dernières années.

Au 1er mars 2020, il faudra aussi compter avec l'instauration de la gratuité des transports en commun. Le coût de cette mesure approchera les 41 millions d'euros pour les finances de l'Etat. Ce choix s'inscrivant dans une perspective de réduction du trafic routier et ses nuisances liées (pollution, bouchons...).

La seule incertitude sur l'étendue de la gratuité porte encore sur la tarification du service Adapto. Si, dans un premier temps, le ministère de la Mobilité avait paru souhaiter que cette offre de transports de personnes handicapées reste payante, François Bausch a semble-t-il évolué sur le sujet.

Un prochain débat parlementaire, à l'automne et déclenchée par une pétition publique, permettra d'y voir plus clair.

