Le revenu des ménages progresse, le taux de pauvreté aussi

Mélodie MOUZON Le risque de glisser dans la précarité a augmenté pour les ménages en situation de vulnérabilité, selon les résultats de l'enquête 2020 sur les revenus et conditions de vie des ménages.

Durant la première année de pandémie, le revenu des ménages a progressé. Mais pas pour tous, puisque les ménages à faible revenu ont vu le risque de glisser en situation de précarité augmenter. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages «SILC» pour l'année 2020.

Les prévisions du dernier «Rapport sur le travail et la cohésion sociale», publié en octobre 2021, trouvent donc avec cette enquête une confirmation: le revenu disponible des ménages a progressé malgré la crise sanitaire et a été moins affecté qu’initialement estimé, souligne le Statec dans un communiqué.

En 2020, le revenu disponible mensuel moyen par ménage a augmenté, pour atteindre 6.247 euros, ce qui représente 9,3% de plus qu'en 2019. Cette hausse concerne l'ensemble des ménages, même si ce sont principalement ceux avec des salaires élevés qui enregistrent les plus fortes progressions.

Pas plus d'inégalités

Le revenu des ménages en situation de vulnérabilité a aussi progressé en 2020 grâce au doublement de l'allocation de vie chère, à la hausse du salaire social minimum et à l'indexation.



Si des craintes étaient nées durant la crise de voir les inégalités existantes se creuser encore davantage, il n'en a finalement rien été en 2020. Les 20% d'individus les plus aisés avaient un revenu en moyenne 4,6 fois plus élevé en 2020 que les 20% moins aisés. Soit une baisse de 0,4 point par rapport à 2019.

Paradoxalement, si les revenus progressent, ceci s'accompagne d'une augmentation du taux de pauvreté, qui s'est même détérioré par rapports aux prévisions. Ce sont les ménages à faible revenu qui sont les plus exposés au risque rapide de glisser dans la pauvreté.

Le taux de pauvreté devrait encore augmenter

En 2020, le taux du risque de pauvreté s'est établi à 18,3%, contre 17,4% en 2019. Les ménages sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à joindre les deux bouts à la fin du mois (26,5% en 2020 contre 24,9% en 2019). Et cette tendance à la hausse du taux pauvreté devrait malheureusement se poursuivre, selon les prévisions pour 2021, note le Statec.

La prochaine enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages, qui est effectuée sur plus de 4.000 ménages, sera lancée le 26 septembre prochain et elle va se moderniser. Les personnes sondées pourront désormais participer à l'enquête de différentes manières: via un enquêteur en face-à-face, via téléphone ou en ligne.

La pandémie a eu un impact sur la méthodologie La pandémie a eu un impact sur la vague 2020 de l'enquête «SILC», qui est basée sur une participation continuelle des ménages pendant quatre années consécutives. La crise sanitaire a non seulement modifié le mode d'enquête, passant d'entretiens en face-à-face à une enquête en ligne, mais elle a également modifié l'échantillon des ménages participants. Les résultats de l’année 2020 doivent être considérés comme «une rupture de série» indique le Statec et «la comparabilité avec les vagues d'enquête précédentes n'est donc plus assurée».

