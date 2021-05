Les restaurants et bars du Grand-Duché ont pu accueillir leurs clients en intérieur dimanche. Un goût de normalité après six mois de fermeture, d'autant que tous ne disposent pas de terrasses abritées de la pluie.

Le retour du service en salle

Les restaurants et bars du Grand-Duché ont pu accueillir leurs clients en intérieur dimanche. Un goût de normalité après six mois de fermeture, d'autant que tous ne disposent pas de terrasses abritées de la pluie.

(m.d. avec dpa) Déjeuner au chaud et au sec, entendre les assiettes que l'on empile et sentir les odeurs en cuisine... Au Luxembourg ce dimanche, régnait un parfum de normalité, porté par le retour du service en salle. Ainsi, pour la première fois depuis six mois, le secteur de l'Horeca était autorisé à accueillir ses clients en intérieur.

3 Eine Bedienung serviert einem Paar in Echternach im Innenbereich eines Restaurants das Essen. Harald Tittel/dpa

Annoncée avec l'assouplissement d'autres mesures covid par le gouvernement, la mesure est entrée en vigueur à la fin du weekend de l'Ascension. Selon ce texte voté par les députés vendredi dernier, les restaurateurs sont désormais autorisés à servir à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 22 heures, contre 18 heures auparavant en terrasse. Jusqu'à quatre personnes peuvent s'attabler ensemble, une distance de deux mètres doit être respectée entre les tables.

Seule condition pour savourer un bon plat en étant à l'abri: présenter un test covid négatif. Pour prouver leur situation sanitaire, les clients doivent effectuer un test PCR moins de 72 heures avant leur venue, un test rapide effectué par un personnel qualifié moins de 24 heures, ou alors faire un test sur place. Concernant ce dernier dispositif, l'Etat a distribué gratuitement 500.000 kits de dépistage aux 2.600 entreprises de l'Horeca, la semaine dernière.

Pour rappel, les restaurateurs et tenants de bars étaient déjà autorisés à rouvrir leurs terrasses depuis le début du mois d'avril, sans test préalable requis. Mais la mesure ne réjouissait pas tout le monde, faute d'avoir une terrasse abritée des aléas météorologiques.

