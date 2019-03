Congrès du CSV, interviews sur le Brexit ou encore sur la langue luxembourgeoise, zoom sur la Grande-Duchesse et son action contre les violences sexuelles: voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ces samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

Luxembourg 4 min.

Le résumé de l'actu du week-end

Virginie ORLANDI Congrès du CSV, interviews sur le Brexit ou encore sur la langue luxembourgeoise, zoom sur la Grande-Duchesse et son action contre les violences sexuelles: voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ces samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

Luxembourg

L'ambassadeur britannique s'exprime sur le Brexit



Ambassadeur au Luxembourg depuis février 2016, John Marshall travaille dur pour gérer la crise du Brexit. Il raconte dans une interview son travail et ses préoccupations.



Les Britanniques sont très satisfaits et veulent rester au Luxembourg, d'après l'ambassadeur britannique. Photo: Chris Karaba





Le CSV se prépare pour les élections européennes



Les chrétiens-sociaux ont adopté samedi le programme et la liste des candidats pour les élections du 26 mai prochain. Environ 250 personnes étaient présentes dont l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ainsi que Joseph Daul, le président du Parti populaire européen (PPE).

Photo: Gerry Huberty

25 heures de relais pour la vie



Week-end placé sous le signe de l'émotion à la Coque lors de la 14e édition du Relais pour la vie où de nombreuses personnes sont venues apporter leur soutien aux personnes ayant connu ou souffrant d'un cancer. On a pu y apercevoir plusieurs personnalités politiques et de la société civile.

Photo: Claude Piscitelli

Le défenseur de la langue luxembourgeoise



Rencontre avec Marc Barthelemy, qui vient de quitter la présidence du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise (CPLL), et qui est depuis quelques mois, commissaire de la langue luxembourgeoise. Il est en charge de promouvoir celle-ci et se confie sur ses priorités et objectifs pour les cinq prochaines années.

L'ancien président du conseil permanent de la langue luxembourgeoise (CPLL) parle de l'état actuel de la langue luxembourgeoise et dresse les défis les plus urgents pour l'avenir. Photo: Anouk Antony

Hommage luxembourgeois aux victimes de Christchurch



A Luxembourg, place Clairefontaine, une poignée de personnes s'est réunie ce vendredi soir suite à l'appel de l'association Le Juste Milieu (LJM) pour marquer le silence à l'image de la Nouvelle-Zélande.



Photo: Gerry Huberty

International

L'Amérique attend le rapport Mueller

Les Américains et leur classe politique profondément divisée patientaient toujours dimanche pour découvrir les conclusions du procureur spécial Robert Mueller sur l'enquête russe, un document crucial pour l'avenir politique de Donald Trump qui entend briguer un second mandat en 2020.



Donald Trump reste pour l'instant muet: le rapport de Robert Mueller est sur le bureau du ministre de la Justice, Bill Barr. AFP

Manifestation géante à Londres concernant le Brexit

"UE, je t'aime": des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, en pleine incertitude sur la possibilité que la Première ministre Theresa May présente à nouveau son accord de divorce aux députés.



dpa

Le Viking Sky en route vers un port refuge



Victime d'une panne moteur dans des eaux périlleuses samedi au large de la Norvège, le navire de croisière Viking Sky faisait route dimanche vers un port refuge qu'il devrait atteindre sous peu.

Les services de secours ont suspendu les spectaculaires opérations d'hélitreuillage qui ont permis, selon leur dernier décompte, d'évacuer 460 des 1.373 occupants du paquebot vers la terre ferme. Dix-sept d'entre eux ont été hospitalisés.



Photo: Dpa

Lifestyle

Un coeur en majesté



Cette semaine, Stéphane Bern nous parle de la grande-duchesse Maria Teresa et de son engagement pour les plus démunis. A l'occasion de son anniversaire, la Grande-Duchesse a accueilli les 50 survivantes et leurs accompagnatrices venues pour participer au forum «Stand Speak Rise Up !» qui se tiendra les 26 et 27 mars au « European Convention Center » à Luxembourg.

Sport

Niederkorn chute du podium, l'E. Käerjéng-Rodange repart de l'avant

Vainqueur sur le fil, le Racing a consolidé sa deuxième place et a éjecté du podium son adversaire du soir, Niederkorn. Bettembourg et Junglinster ont enchaîné un quatrième succès. En Ligue 3, l'E. Käerjéng-Rodange a retrouvé la marche avant en distançant Wiltz.











Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.