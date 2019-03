Une série de congrès politiques, l'agression de plusieurs agents des CFL ou encore la victoire de la tenniswoman Molinaro à Gonesse: voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ces samedi 16 et dimanche 17 mars 2019.

Le résumé de l'actu du week-end

A deux mois des élections européennes, quatre partis politiques tenaient leur congrès ce week-end: l'ADR, déi Gréng, le DP et déi Lénk. La problématique du climat était dans tous les discours après la mobilisation des jeunes du Luxembourg vendredi dans la capitale. L'insécurité fut aussi au coeur de l'actualité ce week-end avec l'agression violente de deux agents des CFL et les braquages à répétition au centre commercial de Niederanven.

Luxembourg

L’ADR attaque à tout-va



La tenue, dimanche, du congrès national de l'ADR a été non seulement l’occasion de dévoiler les ambitions européennes mais aussi et surtout celle de s’en prendre au gouvernement et au CSV. Une stratégie qui doit permettre au parti nationaliste de décrocher son premier siège au Parlement européen, en le plaçant comme seule alternative crédible aux autres partis en lice grâce à sa vision tournée vers «une Europe de nations égales».

4 Trois femmes et trois hommes se présentent pour l'ADR aux élections européennes: Fred Keup, Sylvie Mischel, Gast Gibéryen, Tessy Brisbois, Fernand Kartheiser et Nicky Stoffel (de gauche à droite). Photo: Caroline Martin

Trois femmes et trois hommes se présentent pour l'ADR aux élections européennes: Fred Keup, Sylvie Mischel, Gast Gibéryen, Tessy Brisbois, Fernand Kartheiser et Nicky Stoffel (de gauche à droite). Photo: Caroline Martin
Jeff Engelen, nouveau député et président de longue date de la section Nord de l'ADR Photo: Caroline Martin

Les Verts fin prêts pour les élections européennes



Les délégués déi Gréng ont adopté samedi le programme et la liste des candidats pour les élections du 26 mai prochain. Grands vainqueurs des législatives d'octobre dernier, et poussés par l'élan mondial des Marches pour le climat (dont celle des jeunes à Luxembourg vendredi), les Verts se considèrent comme la force politique décisive, capable de résister au populisme et de faire avancer l'Europe.



3 Martin Kox, Jessie Thill, Meris Sehovic et Tilly Metz aux côtés de Christian Kmiotek et Tanja Duprez Photo: Roland Miny

Martin Kox, Jessie Thill, Meris Sehovic et Tilly Metz aux côtés de Christian Kmiotek et Tanja Duprez Photo: Roland Miny
Djuna Bernard et Christian Kmiotek prennent la tête du parti Déi Gréng. Photo: Roland Miny

Le DP se veut social, libéral et européen



Protection du climat, droits sociaux et intégration étaient à l'ordre du jour du congrès européen du DP à Walferdange samedi. Les libéraux sont résolument tournés vers l'avenir et le font savoir. «On a raté beaucoup de choses. Nous pourrions faire un peu plus», a déclaré Charles Goerens, eurodéputé de longue date, plaidant à nouveau en faveur d'un changement de la politique énergétique. Sur les droits sociaux, le parti réclame une UE plus solidaire.



3 Photo: Guy Jallay

Charles Goerens lors du congrès européen Photo: Guy Jallay

Déi Lénk briguent un siège aux Européennes

Le parti de gauche a présenté samedi sa liste de candidats pour le 26 mai, conduite par David Wagner et Carole Thoma, en vue de se faire une place parmi les six sièges que le Luxembourg occupera au parlement européen. Le parti vise «une union sociale différente» et une transformation écologique de la société qui ne se fasse pas au détriment de la population défavorisée. Les multinationales et le lobbying intensif qu'elles exercent au niveau européen sont aussi l'un des chevaux de bataille du parti de gauche.

3 Photo: Guy Jallay

David Wagner. Photo: Guy Jallay
Nathalie Oberweis Photo: Guy Jallay

Agression violente contre des agents des CFL

Un contrôleur et un conducteur de train ont été attaqués, samedi soir, par une dizaine d'adolescents en gare d'Oetrange. Le déclencheur de l'altercation aurait été la sommation faite aux adolescents, âgés entre 16 et 18 ans, de quitter les voies sur lesquelles ils «s'amusaient». A en croire le rapport de police, la bande aurait alors couru vers l'agent des CFL et l'aurait frappé à plusieurs reprises, «sans aucune raison».

Trop d'insécurité, «la poste ne rouvrira plus» à Niederanven



Depuis son braquage à l'explosif en 2018, l'agence est fermée. Et le restera, annonce le groupe Post. Le récent braquage à main armée du Match voisin pose la question de la sécurisation du centre commercial Les Arcades, régulièrement visé. Le bourgmestre a rendez-vous avec la directrice générale adjointe du groupe Post pour «discuter d'un projet-pilote sans personnel», lâche Raymond Weydert. Car pour les services postaux, depuis un an, les habitants doivent aller jusqu'à Roodt-sur-Syre ou Junglinster.

Le centre commercial Les Arcades à Niederanven Photo: Maurice Fick

International

Les forces de l'ordre pointées du doigt à Paris



Samedi, des groupes de casseurs, qui s'étaient fondus parmi les Gilets jaunes, ont saccagé des commerces et provoqué des départs de feu sur les Champs-Elysées. Ces incidents graves posent à nouveau des questions sur la stratégie de maintien de l'ordre à Paris. Les forces de l'ordre étaient-elles prêtes? Dimanche soir, le gouvernement français a admis des «dysfonctionnements» dans le dispositif. Le Premier ministre sera face au président de la République ce lundi matin pour faire des «propositions d'adaptation».

9 Des scènes de guerre civiles sur les Champs-Elysées, samedi. AFP

Des scènes de guerre civiles sur les Champs-Elysées, samedi. AFP
Le fameux restaurant Le Fouquet's a été incendié lors des émeutes samedi. AFP
«Pas de 'Cartier' pour les bourgeois»: plusieurs magasins des Champs-Elysées ont été saccagés et pillés. AFP
Une pause après le chaos. AFP
Gilet jaune ou black block? AFP

Les réseaux sociaux dans le viseur après Christchurch

La Première ministre néo-zélandaise a indiqué dimanche qu'elle attendait des explications de Facebook, YouTube et Twitter sur la diffusion en direct, vendredi, des images du carnage dans les mosquées de la ville. Une tuerie qui a fait 50 morts. «Au cours des 24 premières heures, nous avons retiré dans le monde 1,5 million de vidéos de l'attaque, dont plus de 1,2 million bloquées lors de leur téléchargement», a indiqué Facebook.



Les pro-Brexit entendent marcher sur Londres



S'estimant trahis par leurs dirigeants, des partisans du départ du Royaume-Uni de l'UE se sont élancés samedi pour une longue marche vers la capitale britannique, qu'ils doivent atteindre le 29 mars, date théorique du divorce entre Londres et Bruxelles.



4 AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. AFP AFP AFP AFP

Sport

Eléonora Molinaro conserve son titre à Gonesse



Déjà victorieuse l'an dernier à Gonesse (ITF , 15.000 dollars), la tenniswoman Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 525) a disposé de l'Espagnole Rebeka Masarova (19 ans, WTA 636) en finale ce dimanche, sur le score de 6-2, 2-6, 6-4, pour conserver sa couronne, une semaine après sa finale perdue à Antalya.



Eléonora Molinaro, en s'imposant en trois sets face à Rebeka Masarova, a conservé son titre à Gonesse. Photo: Fernand Konnen

Differdange et Arno Bonvini se séparent



Le FCD03 et Arno Bonvini ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, a annoncé ce dimanche le club de football differdangeois. Le nom du nouveau coach a été dévoilé ce lundi matin: il s'agit de Paolo Amodio, ancien joueur et entraîneur du club.