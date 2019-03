Le résumé de l'actu du week-end

Des vents forts qui bloquent des routes et annulent la cavalcade de Schifflange et le national de cross. Des résidents qui touchent la «pension de Hitler». Eleonora Molinaro qui s'incline au tournoi d'Antalya. Ce qu'il faut retenir du week-end.

Cavalcade de Schifflange et cross national annulés à cause des vents forts



De nombreuses routes ont été bloquées dans le pays comme le viaduc à Luxembourg-Ville, dimanche. Photo: Laurent Blum

Les conséquences des vents forts qui soufflent sur le Luxembourg depuis ce dimanche sont multiples. La cavalcade de Schifflange et le championnat national de cross ont été annulés. Les rafales soufflent jusqu'à 100 km/heure cet après-midi. Plusieurs routes sont bloquées.



Six résidents touchent la «pension de Hitler»



Photo: AFP

Le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a confirmé ce vendredi que plusieurs Luxembourgeois étaient bénéficiaires d'une pension versée notamment à d'anciens collaborateurs nazis.

Un braquage à main armée au Match de Niederanven



A l'heure de la fermeture du supermarché, samedi soir, deux individus armés et plutôt musclés, ont fait irruption dans le Match pour braquer la caisse. «Personne n'a été blessé», assure le gérant. Le centre commercial des Arcades est régulièrement visé.



84 heures dans la vie de Jean Asselborn



Photo: Gaston Carré

Le marathon asiatique de Jean Asselborn qui plus de trois jours durant a voyagé dans une région notoirement «compliquée». Etape par étape, voici le récit de la course du ministre des Affaires étrangères, à Kaboul, Tachkent et Islamaba. Notre reporter, Gaston Carré, l'a suivi et raconte.

Eléonora Molinaro s'incline en finale du tournoi d'Antalya

Eleonora Molinaro (18 ans, WTA 525) s'est inclinée sur un double 4-6 ce dimanche contre l'Ukrainienne Chernyshova en finale du tournoi ITF d'Antalya (15.000 dollars).



Jungels, Drucker et Kirsch vigilants sur Paris-Nice



Dylan Groenewegen s'est joué des obstacles naturels et de ses adversaires pour s'imposer. Photo: AFP

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo) a remporté au sprint la première étape de Paris-Nice, ce dimanche, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), devant l'Australien Caleb Ewan. Les trois Luxembourgeois présents ont parfaitement navigué dans cette étape piégeuse.



Foot féminin: Mamer distance Ell, Wormeldange et Junglinster dans le sillage du Progrès



En s’imposant sur sa pelouse face à Ell sur le score de cinq buts à deux, Mamer a non seulement repoussé son adversaire du jour à cinq points, mais rebascule par la même occasion dans la première partie du classement. Quant à l’ENT Wormeldange/Munsbach/CSG et Junglinster, ces deux équipes profitent de la contre-performance de Niederkorn pour se rapprocher du podium.

Les «gilets jaunes» s'essoufflent une semaine avant la fin du grand débat

Plus faible mobilisation depuis le début de la contestation, programme avorté à Paris, éclatement des revendications et des cortèges: les «gilets jaunes» ont connu un coup de mou samedi pour leur acte 17.

157 morts dans le crash du Boeing d'Ethiopian Airlines



Photo: AFP

«Le PDG du groupe, qui est actuellement sur le site de l'accident, a le regret de confirmer qu'il n'y a pas de survivant», indique Ethiopian Airlines suite au crash, dimanche matin, d'un Boeing peu après son décollage. Le Boeing 737-800 MAX a été livré courant 2018 à la compagnie.

Au menu du premier week-end du LuxFilmFest il y avait...



Photo : Marion Gambin, Studio Michel Welfringer

Le Luxembourg City Film Festival a débuté ce jeudi 7 mars et durera jusqu'au 17 mars. La neuvième édition du festival présente 97 films et de nombreux événements... Voici la sélection de la rédaction pour ce samedi et dimanche.