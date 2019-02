Les principales informations à retenir de ces samedi 23 et dimanche 24 février 2019.

Le résumé de l'actu du week-end

Virginie ORLANDI Les principales informations à retenir de ces samedi 23 et dimanche 24 février 2019.

L'actualité du week-end a été marquée par les 35 ans de la langue luxembourgeoise en tant que langue nationale. Si le week-end dernier, on vous parlait de la pollution de l'air par les particules fines, cette fin de semaine a été marquée par un pic d'allergies aux pollens d'aulne et de noisetier. A l'international, pendant qu'Emmanuel Macron se démarquait auprès des agriculteurs à travers un véritable marathon de près de 12 heures au salon de l'agriculture, les «gilets jaunes», eux, investissaient Chambord.



Luxembourg

Le luxembourgeois est une langue nationale depuis 35 ans



Le luxembourgeois a célébré ce dimanche 24 février ses 35 ans en tant que langue nationale du Grand-Duché. Nous revenons pour vous sur cet évènement à travers un article qui reprend les derniers changements autour du luxembourgeois. Parlé par environ 400.000 personnes, est-il devenu au fil du temps la langue d'intégration au Grand-Duché?



Pic d'allergies aux pollens d'aulne et de noisetier



Les concentrations de pollen de noisetier et d'aulne sont très élevées ces derniers jours à cause des températures clémentes. La station d'aérobiologie du ministère de la Santé fait le point et donne ses recommandations.

International

Le marathon de Macron au salon de l'agriculture



Le président de la République française a pris son premier bain foule depuis le commencement du mouvement des «gilets jaunes», au salon de l'Agriculture à Paris. Il a réalisé un véritable marathon de près de 12 heures qui s'est terminé en larmes.

Un retraité craque en évoquant ses difficultés avec Emmanuel Macron pic.twitter.com/3IFqln67tU — BFMTV (@BFMTV) 23 février 2019

Les «gilets jaunes» toujours mobilisés pour leur acte 15



Les «gilets jaunes» ont continué leur mouvement pour un 15e opus qui a mobilisé des milliers de personnes dans différentes villes de France. Mais certains d'entre eux sont partis se mettre au vert et pique-niquer aux abords de Chambord pour célébrer, à leur manière, Emmanuel Macron.



Les Gilets Jaunes ont fait une halte symbolique au château de Chambord. AFP

Sport

Top 20 pour Drucker en Algarve, Ciccone vainqueur au Haut-Var



Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo) a remporté la quatrième étape du Tour d'Algarve en s'imposant au sprint à Tavira. Drucker finit 18e. L'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a battu Thibaut Pinot (2e) et Romain Bardet (3e) au Haut-Var.

