Les principales informations à retenir de ces samedi 16 et dimanche 17 février 2019.

Le résumé de l'actu du week-end

Luxembourg



De nombreuses questions restent en suspens après l'explosion accidentelle d'un obus jeudi, qui a provoqué la mort de deux hommes. Les vieux explosifs sont très instables, nous explique un expert. Et il y en a beaucoup dans la région.



La concentration en particules fines est à la hausse depuis jeudi, et entraîne une vigilance orange. On vous explique pourquoi et quelles sont les recommandations.



International



La ministre luxembourgeoise de la Famille, Corinne Cahen, a elle aussi réagi sur Twitter suite à l'agression de l'académicien français Alain Finkielkraut samedi, lors d'une manifestation de «gilets jaunes».



Sports



Le dernier huitième de finale de la Coupe de Luxembourg opposait deux équipes de Promotion d’Honneur. Après trois mois de trêve, c'est Muhlenbach qui s'est qualifié aux dépens de Bissen grâce à un but de Hodzic. Muhlenbach rencontrera le Progrès le 3 avril.



Toute la déception du gardien de Atert Bissen, Boris Bassene. Photo: Stéphane Guillaume

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a remporté sa troisième victoire de la saison lors de la cinquième étape du Tour de Colombie. Bob Jungels n'est plus en tête du général.