Horesca au Grand-Duché

Le restaurant virtuel Casper va s'établir au Luxembourg

Simon Laurent MARTIN L'ouverture de cette «ghost kitchen», qui fera la part belle à de nombreux types de cuisine, est prévue durant le dernier trimestre de cette année.

Ghost kitchen, dark kitchen, cloud kitchen,... Ces dernières années, les néo-restaurateurs redoublent d'inventivité pour attirer un maximum de clients avec des termes pas toujours compréhensibles pour le grand public. Concrètement, le terme «dark kitchen» reprend à peu de choses près l'ensemble des caractéristiques des types d'établissements cités plus tôt. Comprenez par là qu'il s'agit de restaurants virtuels, des établissements dédiés aux repas livrés et à emporter.

Parmi les mastodontes du milieu, il y a notamment la chaîne de restaurants belge Casper, fondée en 2020. En 2021, cette dernière a vu son chiffre d’affaires augmenter de 210 %, avec plus de 230.000 plats préparés. Casper semble avoir flairé le bon filon puisqu'une étude Euromonitor prévoit que le marché mondial de la livraison de plats cuisinés pèsera mille milliards de dollars d’ici 2030.

Les clients auront la possibilité de commander auprès de 10 sortes de restaurant. Crédit: Casper

C'est ainsi que la chaîne souhaite s'étendre un peu partout dans le Benelux dans les prochains mois et années. Elle vient d'ailleurs d'annoncer la levée de 5 millions d’euros pour son développement. Outre des futures implantations aux Pays-Bas, Casper a également annoncé l'ouverture d'un restaurant au Grand-Duché. En effet, l'ouverture d'un premier site au Luxembourg est prévue pour le quatrième trimestre de 2022 et sera implanté dans la capitale.

Concrètement, dès son ouverture, les futurs clients du premier Casper luxembourgeois auront la possibilité de commander auprès de 10 types de restaurant virtuel – que ce soit en livraison ou à emporter. La chaîne assure qu'il y en a pour tous les goûts: pâtes au four, hamburgers, salades saines, bagels, et même une marque intégralement végétalienne. «Les commandes peuvent directement être passées par le restaurant virtuel ou par Casper, ce qui permet aux consommateurs de regrouper différentes marques au sein d’une même commande et d’une seule livraison», précise Casper dans un communiqué.

L'enseigne promet une livraison dans les 30 minutes. Crédit: Casper

Outre une politique zéro déchet et un effort pour privilégier les circuits courts, la chaîne garantit des livraisons très rapides, en 30 minutes chrono. «Nous sommes bien sûr fiers de ce que nous avons accompli, mais nous savons aussi qu’il nous reste encore beaucoup à accomplir. Par cette levée de fonds, nous sommes en mesure d’accélérer notre expansion sur de nouveaux marchés, en répondant à la croissance continue de la demande. Nous allons ouvrir de nouveaux sites au Benelux et en France et, d’ici 2024, nous prévoyons d’exploiter 50 sites à l’international. C’est un projet ambitieux, mais nous sommes prêts à le concrétiser», se réjouit Matthias Laga, cofondateur et PDG de Casper.

La chaîne de cuisines hybrides est actuellement active à Gand, Anvers, Louvain, Bruxelles, Liège et Bruges en Belgique, et s’associe aux plateformes Takeaway, Deliveroo et Uber Eats pour livrer ses plats.

