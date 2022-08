Créer des emplois pour les personnes atteintes de trisomie 21, tel est l'objectif du restaurant Madame Witzeg. Les débuts sont toutefois compliqués.

Luxembourg 7 4 min.

Madame Witzeg à Belvaux

Le restaurant inclusif ne trouve pas de personnel

Glenn SCHWALLER Créer des emplois pour les personnes atteintes de trisomie 21, tel est l'objectif du restaurant Madame Witzeg. Les débuts sont toutefois compliqués.

«Je commence doucement à devenir nerveuse», avoue Martine Eischen, présidente de l'association Trisomie 21, alors qu'elle fait visiter le restaurant Madame Witzeg à Belvaux.

L'idée directrice du restaurant : l'inclusion des personnes atteintes du syndrome de Down, qui doivent travailler ici et servir les clients. «Elles doivent pouvoir évoluer en équipe», explique Martine Eischen au sujet de la méthode de travail envisagée par Madame Witzeg, qui doit ainsi distinguer le restaurant des ateliers existants pour les personnes atteintes de trisomie 21.

Dans ces derniers, il y a souvent une trop grande séparation entre les différents groupes de travail et une trop forte focalisation sur certaines activités, critique Martine Eischen. C'est à ce déficit que veut remédier le projet d'inclusion gastronomique à Belvaux.

Pas de clients jusqu'à présent

Le contrat de location du local situé au rez-de-chaussée du centre pour personnes âgées de la rue Waassertrap court depuis janvier. Les tables sont prêtes, la cuisine, bien qu'encore provisoire, est opérationnelle. La salle à manger peut accueillir jusqu'à 35 clients et la piste de bowling peut également être utilisée. Le problème : aucun client n'a encore été servi dans le restaurant. Et l'ouverture est de plus en plus retardée.

Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, les travaux de transformation ont traîné en longueur, et le covid-19 ainsi que la guerre d'Ukraine ont perturbé le projet comme beaucoup d'autres et ont entraîné des retards.

Difficulté à trouver de la main-d'œuvre

L'autre problème qui retarde l'ouverture et qui préoccupe beaucoup plus Martine Eischen concerne la difficulté à trouver du personnel. Un problème qui semble paradoxal, car il y a en fait une pénurie d'emplois pour les personnes handicapées, comme elle le rapporte. «Mais personne ne se manifeste», explique la présidente de Trisomie 21, avec un léger mais indéniable désespoir dans la voix.

Lorsque le projet a été présenté il y a trois ans, il avait suscité un grand intérêt parmi les membres de l'association Trisomie 21, explique Martine Eischen, qui a elle-même une fille atteinte du syndrome de Down. Mais entre-temps, de nombreuses personnes concernées se sont montrées nettement plus réticentes, regrette-t-elle.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Même si le restaurant est encore fermé, certains plats ont déjà été préparés la semaine dernière pour être emportés. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Même si le restaurant est encore fermé, certains plats ont déjà été préparés la semaine dernière pour être emportés. Photo: Gerry Huberty Le restaurant dispose d'une piste de bowling. Photo: Gerry Huberty Le logo a été conçu par l'artiste Rico Winandy. Dans le nom du restaurant, l'abréviation T21 - comme trisomie 21 - se distingue. Photo: Gerry Huberty À l'extérieur, il est prévu de créer une terrasse et un parterre surélevé. Photo: Gerry Huberty La fenêtre permet aux clients d'avoir une vue directe sur la cuisine. Photo: Gerry Huberty L'intérieur est prêt à accueillir les visiteurs. Photo: Gerry Huberty L'intérieur a été décoré avec de nombreux petits détails. Photo: Gerry Huberty

Seule une personne atteinte de trisomie 21 travaille actuellement dans le restaurant. S'y ajoute un cuisinier permanent, qui doit toutefois assumer d'autres tâches en raison du manque de personnel, par exemple dans le domaine administratif. Martine Eischen, qui est déjà à la retraite, doit également s'impliquer beaucoup plus qu'initialement prévu. «J'ai maintenant un travail à temps plein», rapporte-t-elle.

En raison du faible effectif, le restaurant ne propose donc actuellement que des services isolés. Par exemple, des plats à emporter sont préparés certains jours. Il n'est pas encore question de servir les clients dans la salle à manger.

A la recherche de solutions

Pour que le service régulier puisse enfin démarrer dans le restaurant, il faudrait engager au moins deux cuisiniers, deux éducateurs et douze autres collaborateurs, explique Martine Eischen.

En attendant, le fait d'être atteint de trisomie 21 n'est pas un critère exclusif pour une embauche, les personnes souffrant d'autres handicaps mentaux peuvent également postuler aux postes vacants. «Les candidats doivent simplement correspondre au profil», explique-t-elle.

Une autre possibilité évoquée par Martine Eischen concerne l'offre de places de stage. Celles-ci doivent permettre aux personnes atteintes de trisomie 21, qui travaillent actuellement dans un atelier de la Ligue HMC ou de l'APEMH, d'effectuer un stage dans le restaurant pendant trois mois maximum. Elles pourront ainsi se faire une idée du travail quotidien qui y est effectué. Il est également possible de travailler à temps partiel, souligne Martine Eischen.

Ouverture prévue à l'automne

Afin de trouver des collaborateurs, une nouvelle phase de candidatures a été lancée récemment et se poursuivra jusqu'au 15 août. Les premières ont déjà été reçues entre-temps, révèle Martine Eischen. L'objectif minimum est d'avoir à bord, outre le cuisinier, un éducateur et quatre autres collaborateurs. Un tel effectif de six personnes est le seuil minimal pour permettre l'exploitation du restaurant.

A condition de trouver enfin les collaborateurs souhaités, l'ouverture est prévue en septembre, une «ouverture en douceur», précise Martine Eischen. «Mais nous ne voulons ouvrir officiellement le restaurant que lorsque nous pourrons montrer aux gens ce que nous avons dans le ventre». Reste à savoir quand.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.