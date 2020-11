Des horaires étendus jusqu'à 23h, quatre nouvelles lignes, des liaisons revues pour plus d'efficacité : le 13 décembre marquera un virage pour le réseau national de bus.

Luxembourg 2 min.

Le réseau RGTR passe à la vitesse supérieure

Patrick JACQUEMOT Des horaires étendus jusqu'à 23h, quatre nouvelles lignes, des liaisons revues pour plus d'efficacité : le 13 décembre marquera un virage pour le réseau national de bus.

Il n'y a pas que la capitale qui, le 13 décembre, va voir son plan de transports en commun chamboulé. Tout le pays y passera, et pas seulement en raison de l'ouverture de la nouvelle liaison tram entre Gare Centrale et Place de l'Etoile. Non, il s'agira là de la 3ème phase de réorganisation des lignes RGTR. Celle pour laquelle le ministre de la Mobilité a refait la tournée des communes pour expliquer les prochaines modalités, les adaptations, les nouvelles liaisons et celles amenées à disparaître.

Mais dans l'ensemble, «le réseau régional proposera dès cette mi-décembre un meilleur service le weekend et en soirée», a rappelé François Bausch (Déi Gréng) à l'heure de présenter les changements attendant les usagers sur tout le territoire national. Avec notamment cette nouveauté : des bus roulant jusqu'à 23 heures désormais. «Mais de façon générale, nous avons repensé le réseau pour assurer plus de liaisons et des liaisons plus rapides. Avec des fréquences adaptées à la population maintenant desservie et une couverture plus optimale du territoire».

Le réseau de bus RGTR gagne en volume D'ici 2022, les lignes de transport régional circuleront sur plus de 65 millions de kilomètres/an. Le ministre François Bausch a annoncé une montée en puissance des lignes avec notamment un renforcement du service aux heures de pointe et le dimanche.

Ainsi, quatre nouvelles lignes entreront en service dès le 13 décembre. La n°105 entre Junglinster et Ettelbrück (via Diekirch); la 461 qui, passant par Bonnevoie, reliera Itzig et Howald; la 506 entre Ettelbrück et Esch-sur-Sûre ou encore la 543 assurant la navette entre Consthum et Ettelbrück via Bourscheid.

En plus de la séparation totale des lignes de transports scolaires et celles des passagers habituels, le 13 décembre verra aussi l'adaptation d'une dizaine de lignes circulant en direction de la capitale. Nouveaux terminus (notamment en raison du réaménagement du parvis de la gare de Luxembourg), nouvelles routes empruntées, arrêts déplacés : le détail sera disponible sur www.mobiliteit.lu.

Créer «un trait d'union» entre Esch et la capitale Les détails du couloir multimodal qui reliera, à l'horizon 2030, les deux principales agglomérations du Luxembourg ont été dévoilés mercredi. Rejoindre l'Uni depuis la Cloche d'Or devrait alors prendre 26 minutes.

Tout comme à compter du deuxième dimanche de décembre, le public devra s'habituer à des changements d'horaires sur une dizaine de lignes du réseau national.

«Mais grâce à la collaboration avec les 102 communes, nous avons pu mieux adapter le réseau notamment dans les régions Est, Sud et Centre», témoigne François Bausch quelques jours après avoir dévoilé la liaison tram rapide qui reliera, cette fois, Luxembourg à Esch en 20 minutes. Mais pour ça, il faudra attendre un peu plus longtemps... disons 2030.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.