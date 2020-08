A l'approche de la rentrée, trois nouveaux centres de dépistage vont être réactivés à compter du 24 août. Il s'agit des sites de Junglinster, Howald et Diekirch.

Luxembourg 2 min.

Le réseau de test reprend du volume

Patrick JACQUEMOT A l'approche de la rentrée, trois nouveaux centres de dépistage vont être réactivés à compter du 24 août. Il s'agit des sites de Junglinster, Howald et Diekirch.

Le ministère de la Santé avait prévenu, il n'avait pas l'intention de fermer des centres cet été, juste de les mettre en veille. Depuis, la remontée en puissance des sites suit la progression du retour des vacanciers et l'augmentation possible des tests covid-19 à mener. Après avoir réouvert le site de Grevenmacher, voilà maintenant que les autorités sanitaires veulent voir 13 lieux opérationnels dès lundi.

Ainsi, dès ce 24 août, il sera à nouveau possible de venir pratiquer un test PCR à Howald, Junglinster et Diekirch. Ainsi l'a décidé le Luxembourg Institute of Health qui veille sur le dispositif national. Une organisation qui, pour la première partie du Large Scale testing, a déjà pu procéder à 706.273 bilans d'infection, avec des pointes dépassant les 15.000 tests effectués en une seule journée... Ces derniers temps, la moyenne quotidienne tournant plutôt autour des 5.000 visiteurs contrôlés.

Cette augmentation du nombre de sites de dépistage s'inscrit dans la logique gouvernementale de suivre de nouvelles pistes dans le dépistage des cas de coronavirus. Si population et frontaliers restent concernés, la seconde phase cherchera plus à se rapprocher de groupes distinctifs : le secteur du bâtiment avant la fin du congé collectif (ce 23 août justement), les écoliers et les enseignants avant la rentrée de la mi-septembre, les familles des zones les plus infectées, etc.

Car si les efforts du Luxembourg à tester plus et mieux sont maintenant salués internationalement, cela n'empêche pas le virus de toujours circuler. A l'origine de 124 décès en six mois, l'épidémie pourrait connaître des rebonds avec le retour des vacanciers et les prises de postes sur les chantiers, le retour en classes ou au bureau (sans masque obligatoire pour l'instant), ce que redoute la ministre de la Santé, Paulette Lenert.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.