Annulée pour cause de crainte du coronavirus, la manifestation caritative cherche maintenant le moyen d'assurer les revenus nécessaires à la Fondation Cancer pour soutenir les malades. L'édition 2019 avait rapporté près de 680.500 euros.

Le Relais pour la Vie doit trouver un plan B

Quelques concerts par-ci, des réunions par-là: jusqu'à présent, l'épidémie du coronavirus au Luxembourg n'avait pas eu d'effets majeurs sur la vie publique. Mais l'annonce, mercredi, de l'annulation du Relais pour la Vie 2020 vient bouleverser la donne. «Ce n'est pas de gaieté de cœur que la décision a été prise. Mais rassembler autant de monde dans un espace clos comme la salle D'Coque, y compris des personnes affaiblies, c'était prendre un risque démesuré», assume la Fondation Cancer, organisatrice de l'événement.

Dommage pour les 375 équipes déjà inscrites et les 13.000 hommes et femmes qui avaient assuré de leur participation. Dommage surtout pour le «manque à gagner» qui se profile déjà à l'horizon de cette grande cause caritative. Difficile d'imaginer pour la Fondation de se priver des recettes de la manifestation. Au 30 avril 2019, le week-end de soutien avait ainsi rapporté près de 680.521 euros. «Nous allons maintenant voir comment rattraper le coup», assure-t-on autour de la nouvelle présidente Carole Bauer.

Reporter l'événement? La piste semble improbable. «Si l'on décide de repousser de quelques semaines ou quelques mois, rien ne dit que l'épidémie aura cessé à la prochaine date.» La solution ne peut donc être envisagée d'ici l'été.

Seulement, passé la rentrée, la salle offre beaucoup moins de week-ends libérés pour accueillir les généreux relayeurs. «D'Coque reste prioritairement réservée à des manifestations sportives», notent les organisateurs quelque peu désemparés.

Difficile aussi de mettre sur pied un Relais pour la vie décentralisé, à plus petite échelle dans les différentes communes du pays. Car c'est oublier un peu vite que six mois de préparatifs sont nécessaires pour mettre sur pied chaque nouvelle édition. C'est le temps nécessaire pour relancer les participants, enregistrer les inscriptions, collecter les inscriptions, les promesses de dons. «Aussi, bouleverser cette organisation reviendrait à décaler la manifestation dans le temps. Nous arriverions vite au début de l'an prochain, et donc à la date prévue pour la 16ème édition en mars 2021.»

Un geste bienvenu

Lucienne Thommes (directrice de la Fondation Cancer), son équipe et ses membres vont donc sans doute maintenant solliciter directement la générosité de chacun des inscrits. La décision sera prise dans les jours prochains. «Nous allons recontacter l'ensemble des capitaines d'équipe, voir s'ils acceptent de nous céder leurs droits d'inscription et s'ils poursuivent la collecte de fonds autour d'eux pour cette année.»

Ce serait là un beau geste de générosité montrant l'attachement de chacun à soutenir les trois causes défendues par les organisateurs : prévenir les cancers, améliorer la qualité de vie du patient et briser les tabous autour de la maladie. Sachant que chaque année, près de 3 000 nouveaux cas de cancers sont détectés, ce geste de bonté serait particulièrement bienvenu.