Luxembourg 2

Rétrospective 2022

Le regard de notre photographe Marc Wilwert sur 2022

Thomas BERTHOL

En cette fin d'année, chaque photographe de la rédaction s'est soumis au même exercice, choisir une photo prise en 2022. Marc Wilwert, photographe au Luxemburger Wort, nous explique son choix.

Quand a été prise cette photo?

Cette photo a été prise au début de l'année, au mois de mars, dans un point de collecte à Contern. Dans le hall, des vêtements étaient rassemblés pour être distribués aux réfugiés ukrainiens.

Pourquoi avoir choisi cette photo?

Cette photo est assez émotionnelle, j'y vais aussi avec une certaine émotion, un choix assez personnel. Mais c'est aussi le sujet qui est peut-être le plus important de l'année 2022.

Qu'est-ce qui vous marque dans cette image?

Cette photo dégage une certaine émotion, à la fois par ce qu'on voit sur cette image, mais aussi parce que j'ai ressenti une certaine compassion et peine de voir tous ces gens... avec de petits enfants. Ces personnes ont quitté leur pays, c'étaient souvent des femmes avec leurs enfants, laissant les hommes en Ukraine. C'est triste et terrible! Quand j'ai pris cette photo, j'avais les larmes aux yeux et c’est encore aujourd'hui le cas en la voyant.

Cette petite fille serre sa peluche, on dirait qu'elle n'a plus que ça. Que se passe-t-il dans sa tête? À quoi pense-t-elle? D'où vient cette peluche? Sûrement d'ici...comme un signe d'espoir.

Cette photo représente-t-elle une esthétique particulière pour vous?

Cette photo n'a pas une esthétique exceptionnelle. D'un point de vue photographique, cette photo est assez faible. Mais pour moi cette photo reste assez forte pour les raisons déjà évoquées. C'est aussi une image sincère et pas artificielle, ce qui peut aussi la rendre plus forte.

Deux photos supplémentaires sélectionnées par notre photographe Marc Wilwert pour témoigner de l'année 2022.

2 A la veille de la Fête nationale, visite de la Grande-Duchesse Maria Teresa et du Grand-Duc Henri à Lellingen , commune de Kiischpelt. Photo: Marc Wilwert

A la veille de la Fête nationale, visite de la Grande-Duchesse Maria Teresa et du Grand-Duc Henri à Lellingen , commune de Kiischpelt. Photo: Marc Wilwert Le Premier ministre Xavier Bettel se prépare au débat sur l'état de la nation. Photo: Marc Wilwert

