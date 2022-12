Nos photographes racontent leur année 2022 en images et expliquent leur choix des photos sélectionnées.

Luxembourg 2

Rétrospective 2022

Le regard de notre photographe Gerry Huberty sur 2022

Thomas BERTHOL Nos photographes racontent leur année 2022 en images et expliquent leur choix des photos sélectionnées.

En cette fin d'année, chaque photographe de la rédaction s'est soumis au même exercice, choisir une photo prise en 2022. Gerry Huberty, photographe au Luxemburger Wort, nous explique son choix.



Quand a été prise cette photo?

Cette photo a été prise le 7 septembre dernier lorsqu'une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte à proximité de la gare de Luxembourg. C'est pour cela que les personnes attendent avec leurs valises le temps que la bombe soit désamorcée et ça a duré près de trois heures.

Pourquoi avoir choisi cette photo?

C'est une image qu'on ne voit pas tous les jours avec autant de personnes

Qu'est-ce qui vous marque dans cette image?

C'est une situation exceptionnelle que des personnes de la gare et des bâtiments et bureaux aux alentours ont dû être évacuées. Les routes étaient également bloquées. Je ne me souviens pas d'une telle situation, c'est ce qu'il y a de marquant que cela se produise dans une telle mesure.

Cette photo représente-t-elle une esthétique particulière pour vous?

Cette photo est un instantané et l'image s'explique par elle-même. Les personnes souhaitant voyager sont contraintes d'attendre, on dirait une grande salle d'attente. Elles regardent leur téléphone ou lisent, et attendent que tout cela soit fini.

D'un point de vue esthétique, les lignes, ici les personnes, mènent en fait le regard du spectateur vers la gare qui est le point de fuite de l'image.

Deux photos supplémentaires sélectionnées par notre photographe Gerry Huberty pour témoigner de l'année 2022. Ces deux images montrent la sécheresse au Luxembourg à cause des fortes chaleurs.

2 «Un chien à Esch-sur-Sûre parcourt le lit de la Sûre pour se rafraichir. Le lit de la rivière était normalement à 1 mètre au-dessus de l'eau de la Sûre.» Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. «Un chien à Esch-sur-Sûre parcourt le lit de la Sûre pour se rafraichir. Le lit de la rivière était normalement à 1 mètre au-dessus de l'eau de la Sûre.» Photo: Gerry Huberty «Un tracteur laboure la terre, mais le sol est tellement sec que le tracteur disparaît dans la poussière de sable.» Photo: Gerry Huberty

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.