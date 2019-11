Le train-test entre la Chine et le Grand-Duché a bien atteint le Centre multimodal de Bettembourg, ce samedi 2 novembre vers midi au terme d'un voyage de deux semaines. A quand maintenant le retour vers la province du Sichuan?

Luxembourg 12 3 min.

Le Railway Express Chengdu-Luxembourg vient d'arriver

Patrick JACQUEMOT Le train-test entre la Chine et le Grand-Duché a bien atteint le Centre multimodal de Bettembourg, ce samedi 2 novembre vers midi au terme d'un voyage de deux semaines. A quand maintenant le retour vers la province du Sichuan?

Jeudi encore, le Railway Express Chengdu-Luxembourg entrait en Pologne. Le sachant en gare de Małaszewicze, les équipes CFL Multimodal pouvaient souffler : le convoi approchait bien de Bettembourg, terme prévu pour son périple de 10.000 kilomètres. Parti le 19 octobre dernier de la capitale de la province du Sichuan, le train aura finalement atteint soin but ce samedi 2 novembre à la mi-journée. Terminus après avoir traversé Chine, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, Pologne et Allemagne.

Mais contrairement à leur démarrage de Chine, pas d'officiels pour accueillir la locomotive et les wagons remplis de composants automobiles, textiles, biens de consommation et autres éléments électroniques. Pourtant, le Railway Express va peut-être entré dans l'histoire des relations commerciales du Grand-Duché. C'est en tous cas dans ce but que le ministre de la Mobilité et vice-premier ministre François Bausch (Déi Gréng) avait fait le déplacement vers Chengdu à la mi-octobre. Marquant ainsi l'importance qu'avait cette liaison aux yeux du gouvernement luxembourgeois.

Car ce convoi traîne derrière lui bien des espoirs économiques. Si la Chine convient que le Grand-Duché est bien le hub logistique indispensable pour ses marchandises avant dispatching en Europe de l'Ouest ou du Sud, c'est bingo. Bettembourg verrait alors se multiplier les allers et retours vers les grandes cités sous l'autorité de Pékin.

Du Vieux Continent vers l'Empire du Milieu

Déjà en avril dernier, au terme de plusieurs années de tractations, un premier train-test avait fait le voyage vers l'Orient. Il aura fallu attendre six mois pour que de nouveaux containers empruntent la même voie ferrée, mais d'Est en Ouest cette fois. Et en cet automne 2019, François Bausch ne cachait pas l'ambition de voir les relations passer d'occasionnelles à «une fois par mois, voire tous les deux semaines». A voir car, officieusement, nulle date n'est envisagée pour faire transiter des marchandises du Vieux Continent vers l'Empire du Milieu, au départ de Bettembourg.

Comme les «nouvelles Routes de la Soie» commerciales ne sauraient être qu'en sens unique, il faudra bien que le Luxembourg et ses acteurs économiques trouvent de quoi expédier par rail vers le Sichuan. Le temps dira s'il faut moins d'un semestre pour organiser le convoi retour donc. Mais certains que les politiques et les opérateurs en logistique du pays font leur le proverbe chinois, plein d'espoir, qui dit : «Avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de soie». Et les trains en bonnes affaires.

12 Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty Le 19 octobre, officiels chinois et luxembourgeois avaient assisté au départ du convoi depuis le Sichuan. Photo: Gerry Huberty

Toujours est-il que CFL Multimodal peut déjà savourer le plaisir d'avoir accueilli, dans ses installations de Bettembourg, le Railway Express. En effet, en août 2018, juste de l'autre côté de la frontière du côté d'Europort Illange en Moselle, pareil convoi était également attendu. Pas un seul wagon n'est arrivé...