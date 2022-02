Voilà des années que le Luxembourg lutte contre le radon, un gaz radioactif présent en masse dans le pays. Voici comment s'en prémunir.

Hautement cancérigène

Le radon continue d'empoisonner la vie des Luxembourgeois

Malgré le climat plus doux ressenti ces derniers jours, le mercure reste toujours bas. Les habitations sont donc moins aérées. De plus, depuis le début de la crise sanitaire et le développement du télétravail, nombreuses sont les personnes qui passent plus de temps à la maison. Ces dernières s'exposent donc davantage au radon, un dangereux gaz radioactif naturel. Et le terme «dangereux» n'est pas tronqué au regard des propos de Patrick Majerus, chef de division de la Radioprotection. «C'est bien simple, le radon est la seconde cause du cancer des poumons après le tabac. Le tabagisme représente environ 80% des cas de cancer des poumons, le radon en représente environ 10 à 15%, ce qui représenterait une vingtaine de cas par année au Luxembourg.»



Ce gaz est un danger méconnu mais il est pourtant présent en quantité au Luxembourg. Votre habitation pourrait même être concernée. «Tout dépend du type de sol dans lequel on se trouve. Le radon aura tendance à être davantage présent lorsque la géologie est poreuse et où les failles sont nombreuses. Au Luxembourg, il n'y en a pas partout. Par exemple, il y en a très peu dans le centre-ville. Cela concerne surtout le nord du pays, l'Oesling d'une manière générale, où la formation géologique est favorable à la propagation du gaz.»

Pour être plus clair, il est estimé qu'entre 5 à 10% des maisons luxembourgeoises contiennent trop de radon. Les cantons les plus concernés sont ceux de Clervaux, Vianden, Diekirch, Wiltz et Redange. Les habitations des cantons de Capellen, Echternach, Grevenmacher et Remich ont quant à elles des taux «moyens» de radon. Les cantons de Mersch, Luxembourg et Esch-sur-Alzette présentent, pour leur part, des taux relativement faibles.

Un gaz toujours plus dangereux

Dès lors, comment se prémunir face à ce danger? Depuis les années 80, un service de prévention existe au Grand-Duché. «C'est durant cette période que nous avons commencé à conseiller la population. Avec toutes les données qu'on a récoltées dans les années 80, des études internationales ont été réalisées. Il était ressorti de celles-ci que le radon était bien plus dangereux qu'on ne l'imaginait. Le problème, c'est qu'au même moment, la population a commencé, pour des raisons énergétiques, à isoler les maisons. Les habitations sont passées au double ou même au triple vitrage, les gens ont installé des portes étanches, etc. Bref, à cause de cela, le radon rentre toujours dans les maisons, mais il s'accumule désormais en très grande quantité, ce qui pose un réel risque pour la santé. On a ainsi découvert que les concentrations en radon ont doublé sur les vingt dernières années, surtout dans le nord du pays.»

La situation a donc évolué négativement au cours de ces dernières années. «Pire encore, on s'est rendu compte que le radon est aujourd'hui plus dangereux qu'auparavant, d'une part, et que, d'autre part, les concentrations sont devenues plus élevées», s'inquiète Patrick Majerus.

Différents moyens sont donc mis à la disposition des particuliers et des professionnels pour évaluer la situation dans les habitations ou les bureaux. « Il existe des exposimètres qui permettent de mesurer le taux de radon dans une habitation. Nous avons la chance qu'il ne soit pas tellement compliqué de remédier à un problème de radon. Si vous avez des taux de radon qui sont légèrement élevés, très souvent, il suffit d'améliorer un peu l'aération de l'habitation. Les taux de concentration élevés sont bien souvent liés à une mauvaise aération de la maison. Dans le cas où cela ne suffirait plus, il est possible de créer un petit dispositif en dessous de l'habitation qui permettra d'aspirer le radon avant que celui-ci ne traverse le béton de l'habitation. C'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui a déjà pu faire baisser par dix le taux de radon d'une maison.»

Un plan d'action jusqu'en 2028

Patrick Majerus et son équipe ont donc un rôle très important à jouer dans cette lutte perpétuelle contre ce gaz radioactif. C'est dans ce contexte qu'en 2021, un nouveau plan d'action national contre le radon a été mis en place. Celui-ci court jusqu'en 2028. «Nous allons agir dans la continuité du premier plan. On va continuer avec la sensibilisation du public. On a fait des campagnes de communication avec des dépliants envoyés dans les boîtes aux lettres des habitants, ainsi que des soirées d'information dans le Nord. Dans le cadre de ce nouveau plan, on réfléchit à faire des choses plus modernes comme des podcasts en ligne. On continue aussi à faire des formations pour sensibiliser les corps de métier au radon, notamment dans le cadre de possibles travaux de rénovation et évaluer la qualité de l'air.»

Ce nouveau plan inclut également l'évaluation de la qualité de l'air sur le lieu de travail. «Si lors d'un contrôle, il s'avère que les concentrations en radon sont trop fortes, nous avons l'obligation de remédier au problème afin de protéger les salariés.»

Si vous souhaitez en savoir plus et commander gratuitement un kit d'exposimètres radon qui vous permettra d'évaluer le taux de radon dans votre maison, rendez-vous sur ce lien. Pour en savoir plus sur la situation du radon au Luxembourg, rendez-vous sur le site de la Santé.

