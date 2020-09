En fonction depuis le 15 juin sur la N11 entre Waldhof et Gonderange, le nouveau dispositif de sécurité piège environ 500 usagers mensuellement. Le total des amendes infligées s'élève à un peu plus de 70.000 euros.

Le radar-tronçon flashe près de 1.500 fois en trois mois

En fonction depuis le 15 juin sur la N11 entre Waldhof et Gonderange, le nouveau dispositif de sécurité piège environ 500 usagers mensuellement. Le total des amendes infligées s'élève à un peu plus de 70.000 euros.

(JFC, avec SH) - Depuis maintenant trois mois - du 15 juin au 14 septembre -, le radar-tronçon situé sur la N11 entre Gonderange et Waldhof carbure à plein régime. Selon une porte-parole du ministère de la Mobilité, le système a «jusqu'à présent fonctionné sans le moindre problème»... au grand dam de nombreux usagers de la route. Depuis le 15 juin en effet, 1.444 conducteurs ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse sur les 3,8 kilomètres de cette section de route. La vitesse y est limitée à 90 km/h pour les voitures et les motos, et à 75 km/h pour les camions, les bus et les voitures avec remorque.

Les excès de vitesse les plus nombreux - de 91 à 110 km/h pour les voitures et motos, et de 76 à 95 km/h pour les camions, bus et voitures avec remorque - sont passibles d'une amende de 49 euros. Par ailleurs, neuf automobilistes ont été condamnés à une amende de 145 euros, plus un retrait de deux points de leur permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 110 km/h et 95 km/h respectivement. Au total, les amendes perçues s'élèvent à 71.620 euros. Aucun «délit de grande vitesse» - à savoir plus de 50% de la vitesse maximale autorisée - n'a toutefois été constaté depuis la mi-juin.

Un mois et déjà 589 flashes pour le radar de Waldhof Voilà un équipement qui, visiblement, avait toute son utilité sur la N11, entre Waldhof et Gonderingen. Depuis son installation en juin, chaque jour, il a repéré une vingtaine d’excès de vitesse.

Au cours de la seule première semaine, 121 conducteurs avaient été flashés, surpris par le dispositif fraîchement installé. Ils étaient 589 au cours du premier mois, soit nettement moins que les quelque 1.700 usagers flashés en moyenne chaque mois par le radar fixe «traditionnel» sur la N11. Il convient toutefois d'admettre que la circulation a également diminué ces derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus et des vacances d'été.

Rappelons que ce radar-tronçon sur la N11 est le seul du genre installé au Luxembourg. Parallèlement, existent 24 radars fixes ainsi que des radars mobiles et des radars de chantier, utilisés de manière sélective. Les prochains dispositifs qui verront le jour dans le pays ont d'ores et déjà été annoncés par le ministre François Bausch (Déi Gréng). Vers décembre 2020/janvier 2021, il s'agira d'implanter le premier «radar feux rouges» du Luxembourg, place de l'Étoile dans la capitale. Le dispositif sera complété, en 2021, par l'installation de deux autres «radars feux rouges» à Hollerich et au Schlammestee.

Déjà quatre ans de radars fixes au Luxembourg Le 16 mars 2016, les dix premiers appareils fixes installés au Grand-Duché flashaient 1.000 conducteurs en excès de vitesse en une seule journée. Ils sont aujourd'hui au nombre de 24, alors qu'une nouvelle procédure sera mise en place dès avril.

Pour mémoire, 282.703 avertissements taxés ont été dressés en 2019 contre des chauffeurs un peu trop pressés sur l'ensemble du réseau routier. Dont 272.102 avertissements taxés à 49 euros et 10.601 avertissements taxés à 145 euros. 2.023 délits de grande vitesse ont aussi pu être constatés.

