Situé non loin de la place de l'Etoile, les 10 hectares qui accueille notamment le stade Josy-Barthel se transformeront une friche urbaine d'ici à l'horizon 2021. La Ville de Luxembourg lance donc ce samedi un concours international pour lui trouver de nouvelles fonctions.

Luxembourg 3 min.

Le quartier «Route d'Arlon» se cherche un nouveau visage

Maurice FICK Situé non loin de la place de l'Etoile, les 10 hectares qui accueille notamment le stade Josy-Barthel se transformeront une friche urbaine d'ici à l'horizon 2021. La Ville de Luxembourg lance donc ce samedi un concours international pour lui trouver de nouvelles fonctions.

Alors que le projet urbanistique du Royal Hamilius en hyper centre-ville touche à sa fin et que le Ban de Gasperich verra s'ouvrir le 28 mai 75.000 m² de surface commerciale, la Ville de Luxembourg va lancer le premier jalon de «l'un des plus grands projets d'aménagement de la Ville de ces prochaines années», comme l'avait souligné il y a peu la bourgmestre (DP), Lydie Polfer.

Nouveau quartier de 10 hectares route d'Arlon: parole aux citoyens Le tout nouveau quartier de la route d'Arlon pourrait créer «entre 750 et 1.000 logements» à l'horizon 2025, estiment Les Verts. Ils lancent un atelier de participation citoyenne le 4 juillet à Belair pour imaginer ensemble la vie dans ce futur quartier. Avant que la Ville de Luxembourg ne lance un concours d'architectes en octobre.

Comme elle l'avait annoncé en juin 2018, la Ville de Luxembourg lancera officiellement ce samedi 18 mai 2019 un concours urbanistique international pour «la mise en valeur des terrains occupés actuellement par le Stade Josy Barthel avec ses alentours à la route d'Arlon».La bourgmestre l'annoncera officiellement à la presse ce vendredi matin.

8,36 hectares appartiennent à la Ville

Dans les deux années qui viennent, plusieurs infrastructures communales de taille seront relogées ailleurs. Avant le second semestre 2020, les premières balles fuseront sur la pelouse du nouveau stade national de football et de rugby à Kockelscheuer. Le mythique stade Josy Barthel de la route d'Arlon aura vécu. Même chose pour la caserne des pompiers qui déménagera dans le tout nouveau Centre national d'incendie et de secours (CNIS) à l'horizon 2020. Le service d'hygiène et le centre de recyclage auront déménagé et libéré le terrain en 2021.



Restera une vaste friche urbaine située dans un vaste rectangle compris entre la route d'Arlon au sud et le boulevard Napoléon Ier au nord. Un quartier qui s'étend sur 10,1 hectares exactement: 8,36 hectares appartiennent à la Ville et 1,74 hectare sont des terrains privés.



83% de la surface du futur quartier (en rouge sur la carte) est la propriété de la Ville de Luxembourg. La ligne droite à la base du rectangle représente la route d'Arlon. Photo: Maurice Fick

Dès juin 2018, Déi Gréng, évincé du conseil communal, a vu dans cette friche une belle opportunité de créer un quartier écologique qui fait la part belle à la mobilité douce, à la mixité sociale et générationnelle, aux logements à coûts modérés et pourquoi pas aux projets de coopérative d'habitation.



«Route d'Arlon 2025»: les citoyens veulent codécider Les citoyens veulent avoir leur mot à dire sur la conception du futur quartier de 10 hectares qui sera créé Route d'Arlon à Luxembourg et ils se sont retroussé les manches. Il y a consensus sur le maintien du stade Josy Barthel, des immeubles pas trop hauts, le besoin de commerces de proximité et de beaucoup d'espaces verts.

Président de Déi Gréng Stad Lëtzebuerg et aujourd'hui député (Déi Gréng), François Benoy avait calculé qu'«entre 750 et 1.000 logements» pourraient voir le jour dans le tout nouveau quartier de la route d'Arlon d'ici 2025.



Les idées des citoyens



Avant que la Ville de Luxembourg ne définisse trop précisément le cahier des charges du concours urbanistique européen sur le point d'être publié, les Verts souhaitaient donner la parole aux citoyens pour qu'ils disent à quoi devrait ressembler le nouveau quartier.



Après deux heures trente de réflexions un soir de juillet 2018, plus de 70 personnes répondant spontanément à l'invitation de Déi Gréng étaient parvenues à dessiner les premiers contours du nouveau quartier qu'elles souhaitaient. Des «visions» avec «beaucoup d'espaces verts», un plan d'eau, une vraie place de rencontre intergénérationnelle, des «immeubles qui ne soient pas trop hauts, des petits commerces de proximité mais «surtout pas de grandes surfaces, ni d'immeubles de bureaux».



Reste à voir ce que la Direction de l'architecte de la Ville a fixé comme priorités pour le concours d'idées et lesquelles elle a conservées.