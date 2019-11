Le quartier de la Gare construit son avenir

C’est quasiment une révolution que vit actuellement un des plus vieux quartiers de la capitale. Les travaux en cours vont modifier en profondeur les offres de transports, de logement et de services. Tour d’horizon.

Porte d’entrée sur la capitale depuis le XIXe siècle, le quartier de la Gare va se décongestionner au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Ce centre névralgique du pays va perdre les dernières traces de son passé industriel pour gagner en mobilité et en habitat collectif.

(DH avec Nadine Schartz) - Prolongement de l'aménagement futur de la porte de Hollerich, le quartier Gare, qui représente une forte population allochtone, se transforme. Aujourd'hui, ce sont davantage les nuisances occasionnées par les divers chantiers et les problèmes liés à la drogue et à la prostitution qui mécontentent les usagers des transports et les riverains. A terme, les nouveaux contours de ce secteur de plus de 10.000 habitants devraient le délester de l'image peu attractive dont il est victime.

1 Une métamorphose radicale

Le quartier de la Gare et ses environs ressemblent à une fourmilière géante. Les grues et les excavatrices se croisent dans une atmosphère poussiéreuse, parfois assourdissante. Les travaux d'extension du tram à partir de l'avenue de la Liberté ne sont qu'un volet d'un chantier titanesque.

De nombreux bâtiments vont sortir de terre autour de la gare principale. Post Luxembourg, par exemple, a décidé d'y édifier son nouveau siège social, au coin de la place de la Gare et de la rue Epernay. Près d'un millier d'employés travailleront dans le nouvel édifice d'une surface de 27.700 m2. Avec 60 millions d'euros d'investissements, le chantier grimpera d'un étage par mois. L'ouverture au public est prévue avant fin de l'année 2022.

Le premier employeur du pays sera le futur voisin de la Cité de la sécurité sociale. Les travaux rue de Hollerich, rue du Fort Wedell et rue du Commerce sont en cours. Les bureaux des services sociaux: Caisse nationale de santé, Centre commun de sécurité sociale, Caisse nationale d'assurance pension et la Caisse pour l'avenir des enfants occuperont dix étages. Les travaux de gros œuvre ont débuté au début de l'année et devraient prendre fin en 2022.

4 Les travaux en cours de la nouvelle Cité de la sécurité sociale. Photo: Maurice Fick

Les travaux en cours de la nouvelle Cité de la sécurité sociale. Photo: Maurice Fick
Les travaux en cours de la nouvelle Cité de la sécurité sociale. Photo: Maurice Fick
Les travaux en cours de la nouvelle Cité de la sécurité sociale. Photo: Maurice Fick
Photo: Maurice Fick

Les administrations et les institutions travaillant dans le domaine des services sociaux seront réparties sur dix étages. 67.640 m² seront consacrés aux bureaux, 1.700 m² aux espaces affaires et 4200 m² à des logements.



La future Cité de la sécurité sociale. Illustration: BLK2 Böge Lindner K2 Architekten





2 Logements et emplois

En 2016, François Bausch (Déi Gréng), alors ministre du Développement durable et des Infrastructures, avait parlé de «gâchis» pour qualifier la zone sous-exploitée appartenant à la société Paul Wurth. Les bâtiments, rue de l'Aciérie, sont aujourd'hui en phase de déconstruction.

Les bâtiments de la société Paul Wurth en cours de démolition. Photo: Pierre Matgé

Ce sera ensuite au tour des locaux historiques de Heintz van Landewyck de faire place nette à un nouveau parc immobilier. L'entreprise de construction et le fabricant de tabac, propriétaires des parcelles, se sont associés pour former un Groupement d'intérêt économique. Sur une surface de 21 hectares, ce nouvel habitat permettra de loger 4000 personnes. En outre, les espaces commerciaux et gastronomiques qui sortiront de terre vont créer 2500 emplois.

D'autre part, après Londres et New York, Luxembourg possédera aussi son Soho. Le projet est situé entre les rues de Strasbourg et Hollerich. Il porte sur la construction de quatre immeubles (150 appartements soit près de 15.000 m²) au sein d’écrin de verdure. Des commerces occuperont les rez-de-chaussée qui représenteront 2.300 m².

5 Le plan directeur du nouveau quartier Hollerich. Illustration: Beiler François Fritsch

Le plan directeur du nouveau quartier Hollerich. Illustration: Beiler François Fritsch
Le masterplan du quartier Hollerich. Illustration: Paczowski & Fritsch / Albert Speer & Partner
Le masterplan du quartier Hollerich. Illustration: Paczowski & Fritsch / Albert Speer & Partner
Le masterplan du quartier Hollerich. Illustration: Paczowski & Fritsch / Albert Speer & Partner
Le masterplan du quartier Hollerich. Illustration: Paczowski & Fritsch / Albert Speer & Partner

Toutes ces nouvelles offres résidentielles répondent à l'attente d'un marché de l'immobilier marqué par le Brexit et, par conséquent, de l'arrivée d'une population au potentiel économique important.

3 Nouvelle offre de mobilité

Centre névralgique en matière de mobilité, le quartier est un passage obligé pour de nombreux travailleurs nationaux et frontaliers qui utilisent le rail puis les transports en commun, ou les vélos en libre-service, pour se rendre sur leur lieu de travail.

Afin de désengorger la gare centrale, de nouveaux quais sont en phase d'aménagement. En décembre, la voie 10, actuellement fermée, et la voie 11, du nouveau quai 5, seront mises en service. L'achèvement des voies 12, 13 et 14 est prévu pour la fin de 2021. D'ici là, une nouvelle passerelle remplacera également l'ancienne.



Les aménagements en cours de la gare centrale. Photo: Pierre Matgé

En décembre 2020, le tram circulera de Luxexpo jusqu'à la gare centrale à raison d'une rame toutes les trois minutes. De nécessaires aménagements ont dû être pris en compte. C'est ainsi qu'un appareillage de commutation souterrain de 100 m² sera construit. Selon, le ministre de la Mobilité François Bausch, un garage souterrain accueillera des vélos. Un kiosque avec terrasse et divers espaces verts devaient être créés à cet endroit.

Pour poursuivre le réseau du tram, le pont Buchler, qui relie la gare à Bonnevoie, est en cours du côté sud et le trafic est dirigé sur le côté nord. Après l'installation des poutres d'acier, à la fin du mois d'octobre, des dalles de béton seront posées sur la structure métallique au début de l'année prochaine.

7 Des grues géantes ont été nécessaires pour soulever plus de 70 tonnes de structures métalliques. Photo: Pierre Matgé

Des grues géantes ont été nécessaires pour soulever plus de 70 tonnes de structures métalliques. Photo: Pierre Matgé
Les soudures des jonctions et le serrage de toute la boulonnerie. Photo: Pierre Matgé
L'équipe du chantier attendant que les CFL mettent les lignes en sécurité pour débuter la manœuvre spectaculaire. Photo: Pierre Matgé
La nouvelle structure repose sur les nouvelles piles construites cet été. Photo: Pierre Matgé
Petit à petit, le pont Buchler adopte sa future silhouette. Mais la mise en service est encore loin: deuxième semestre 2021. Photo: Pierre Matgé
Les nouvelles piles, bâties cet été, supporteront un pont agrandi de 23 à 42 mètres de largeur. Photo: Pierre Matgé
Cette nouvelle phase du chantier intervient après les démolitions du printemps et de l'été dernier qui auront retiré à l'ouvrage quelque 300 tonnes de structures métalliques et 1.800 m3 de béton. Photo: Pierre Matgé

Les travaux de voirie, comme le revêtement et le marquage, suivront par après. Le trafic sera dévié vers le Sud en mai. Le réaménagement se poursuivra côté nord et l'ensemble des travaux devraient être achevés au cours du second semestre 2021. L'un des axes principaux autour de la gare deviendra donc multimodal avec le passage du tram, des voitures et des vélos.

Afin de réorganiser la circulation dans le sud de la capitale et faire la part belle à la mobilité douce, la N3 sera la nouvelle porte d'entrée à la capitale. Opérationnelle en 2023, la future route reliera la gare centrale à Howald, via la rue des Scillas.