Le quartier de la gare attend toujours ses caméras

Promise voilà deux ans, la vidéosurveillance n'a toujours pas été installée dans ce secteur de la capitale. De quoi alimenter les débats en conseil communal autour d'un quartier toujours en attente de plus de sécurité.

(pj avec Nadine SCHARTZ) Mais où sont passées les caméras de vidéosurveillance annoncées en 2018 par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Etienne Schneider (LSAP) les promettait dans le quartier de la gare, à Luxembourg, pour l'année suivante. Deux ans plus tard, la population et certains élus de la capitale les réclament encore... Car délinquance et prostitution polluent toujours cette partie de la ville.

Aussi, à l'occasion du dernier conseil communal de Luxembourg, les oreilles de François Bausch (Déi GRéng) ont dû siffler. Car c'est à lui maintenant, en tant que ministre de la Sécurité intérieure, de tenir la promesse insatisfaite. Certes, celui-ci a déjà agi pour apaiser le quotidien des habitants, en renforçant les patrouilles de police mais cela ne suffit pas, pour l'heure, à dissuader trafiquants de drogues, toxicomanes, mendiants et filles de joie à fréquenter les trottoirs du quartier. «L'ampleur des actions illégales qui ont lieu au milieu de la rue est énorme et n'est plus durable» , a ainsi grondé la conseillère DP, Héloïse Bock.

Et s'il fallait mettre la pression pour l'installation de plus d'yeux électroniques dans les environs, Claudine Konsbruck (CSV) s'en est chargée: «Nous exigeons que la promesse d'Etienne Schneider soit tenue. Les caméras contribuent de manière significative au sentiment de sécurité». Les deux élues ont d'ailleurs présenté une motion listant 15 améliorations à apporter au quartier, tant du point de vue social qu'urbanistique.

Avant que la rue de Strasbourg ne soit réaménagée, déjà des changements apparaissent. C'est ainsi que cet axe est désormais interdit à la circulation (hors résidents et livreurs). Moins de voitures donc une amélioration du cadre de vie, et un moyen de permettre aux restaurants d'étendre leurs terrasses en lieu et place d'une voie de circulation, a fait remarquer Patrick Goldschmidt (DP). Un échevin rappelant aussi qu'un projet de réaménagement de la zone était en cours d'élaboration avec la population et la Ville.

En attendant l'arrivée retardée des caméras de surveillance (à la gare ou à Bonnevoie d'ailleurs) ne fait pas forcément l'unanimité. Même si l'Etat ne pourra certainement pas faire autrement que de concrétiser son engagement, le conseiller d'opposition David Wagner (Déi Lénk ) n'y est pas favorable. «Nous ne pouvons pas résoudre le problème avec la répression et la vidéosurveillance», a-t-il exprimé. Pour l'écologiste Christa Brömmel (Déi Gréng) même réticence : «Nous ne pouvons accroître la sécurité qu'avec plus de présence policière.»

Un renforcement des effectifs de sécurité qui est listé dans la motion présentée par DP et CSV. Mais les deux signataires souhaitent, aussi, la participation du public en ce qui concerne la refonte de la place Léon XIII et de la zone autour de la piscine de Bonnevoie; une implication renforcée des services sociaux dans les quartiers du centre ou le recours plus fréquent aux chiens anti-stups lors des patrouilles.

Promises pour 2019 En 2018, dans une réponse parlementaire à la députée Claudine Konsbruck (CSV), le ministre de la Sécurité intérieure d'alors (Etienne Schneider) avait détaillé les emplacements des futures caméras de vidéosurveillance sur le secteur gare. Le plan comportait des installations place de Strasbourg, rue 1900, rue du Commerce, rue du Fort-Wedell, rue Wilson et rue des États-Unis.



Une chose est sûre, l'arrivée en fin d'année du tram dans cette partie de la Ville devrait complètement modifier la perception de ces quartiers. Voire changer la population souhaitant y résider. Le ministre Bausch a promis à la bourgmestre Lydie Polfer (DP) de veiller à assainir le climat ambiant d'ici peu avec de nouvelles mesures. A voir, car -l'exemple de la vidéosurveillance le prouve encore- les promesses n'engagent que ceux qui y croient... A noter toutefois qu'en 2019, le développement du système de vidéosurveillance de la capitale a coûté plus d'un million d'euros.

