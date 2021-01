Alors que la première pierre du futur ensemble qui doit offrir des logements abordables au centre de Differdange a été posé en septembre dernier, une partie de la procédure d'appel d'offre doit être relancé. En cause, une surévaluation des prix à la location.

Le projet «Gravity» impacté par une erreur de calcul

Jean-Michel HENNEBERT Alors que la première pierre du futur ensemble qui doit offrir des logements abordables au centre de Differdange a été posé en septembre dernier, une partie de la procédure d'appel d'offre doit être relancé. En cause, une surévaluation des prix à la location.

(Jmh avec Luc Ewen) - Lancé en septembre 2020, en même temps que la pose de la première pierre, l'appel d'offre pour 24 des 80 appartements du futur complexe devra être relancé. Évoquée mercredi en conseil communal par Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng), l'annonce trouverait son origine dans «une erreur de calcul» des prix, ces derniers incluant la valeur du terrain.

La tour d'habitations «Gravity» sort de terre Aux côtés de la bourgmestre de Differdange, le ministre du Logement a officiellement posé la première pierre de l'immeuble de 20 étages qui accueillera, d'ici trois ans, 80 logements. Une partie sera proposée à prix abordable, avec un objectif: participer à la maîtrise des coûts de l'immobilier.

Or, les appartements proposés à la location resteront propriété de la troisième ville du pays. Ce qui a pour conséquence directe l'annulation pure et simple de la procédure engagée et la mise en place prochaine d'un nouvel appel d'offre. «La bonne nouvelle, c'est que les prix seront substantiellement revus à la baisse», indique la bourgmestre, auprès de nos confrères du Luxemburger Wort.

Pour mémoire, le futur ensemble «Gravity» se construit sur le site de l'ancienne tour Hadir, à proximité immédiate de l'école internationale et du centre commercial Opkorn. Un projet financé par la commune à hauteur de 40 millions d'euros qui doit faire sortir de terre un complexe de cinq bâtiments, destinés à accueillir des bureaux, des commerces de proximité et des logements. Notamment dans deux tours, dont la plus haute atteindra 20 étages, soit l'équivalent de 60 mètres. A noter que parmi les 80 logements prévus, 26 sont réservés à des personnes âgées de plus de 50 ans.

