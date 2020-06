Si le Parlement a eu accès ce jeudi à la déclaration d'intention confidentielle du gouvernement, l'exécutif a en revanche décidé de ne pas rendre les documents publics. Au grand dam du Mouvement écologique, qui avait pourtant obtenu gain de cause devant la Commission d'accès aux documents.

Le projet Google transparent seulement pour les députés

Si le Parlement a eu accès ce jeudi à la déclaration d'intention confidentielle du gouvernement, l'exécutif a en revanche décidé de ne pas rendre les documents publics. Au grand dam du Mouvement écologique, qui avait pourtant obtenu gain de cause devant la Commission d'accès aux documents.

Après plusieurs demandes répétées et insistantes formulées depuis un an, les députés ont enfin eu accès ce jeudi à la déclaration d'intention signée entre le gouvernement, la société Google et la commune de Bissen. Une première que Xavier Bettel (DP) attribue à un «changement de paradigme» et qui permet au pouvoir législatif d'exercer sa fonction de contrôle de l'exécutif.

Souhaitant marquer le coup, ils n'étaient pas moins de trois ministres à dévoiler aux députés de la commission de l'Économie dans une séance à huis clos les documents qui resteront toutefois inaccessibles au public à la demande du gouvernement. Une décision qui provoque la colère du Mouvement écologique (Meco), lequel avait pourtant demandé et obtenu la transparence dans un rapport rendu le mois dernier par la Commission d'accès aux documents. Blanche Weber, la présidente du Meco a qualifié jeudi dans un communiqué ce refus du gouvernement de «honteux». Ne souhaitant pas en rester là, celle-ci compte «intenter une action en justice contre la décision du gouvernement».

Les projets Fage et Google toujours dans le flou Interrogés ce jeudi en commission, ni la ministre de l'Environnement, ni celui de l'Économie n'ont été en mesure d'apporter de nouveaux éléments. Au grand dam de l'opposition, alors même que ces deux implantations font débat depuis plusieurs années.

Pour rappel, cette déclaration d'intention, aussi appelée «Memorandum of Understanding» (MoU) renferme l'accord signé par le gouvernement, Google et la commune de Bissen. Il décide notamment du sort des 33 hectares de terrains en cas d'abandon du projet.

