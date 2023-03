L'annonce faite par les ministres des Travaux publics et de l'Environnement d'un nouveau tracé pour réaliser le contournement de Bascharage a surpris les citoyens et les élus locaux.

Luxembourg 3 min.

Contournement de Bascharage

Le projet de tunnel sous la forêt de Bobësch fait réagir

Mélodie MOUZON L'annonce faite par les ministres des Travaux publics et de l'Environnement d'un nouveau tracé pour réaliser le contournement de Bascharage a surpris les citoyens et les élus locaux.

Un tunnel sous la forêt du Bobësch pour sortir de l'impasse. L'annonce faite ce jeudi par François Bausch (Déi Gréng), ministre des Travaux Publics, et Joëlle Welfring (Déi Gréng), ministre de l'Environnement, a fait du bruit.

Contournement de Bascharage: un tunnel sous la forêt du Bobësch? C'est la proposition faite par les ministères de la Mobilité et de l'Environnement pour sortir de l'impasse.

Le projet de contournement de Bascharage, pour délester le centre de la localité du trafic des poids lourds, rencontre des blocages depuis des années, notamment en raison de la présence d'une zone protégée Natura 2000. La construction d'un tunnel sous la forêt permettrait justement, selon les deux ministres, de limiter les impacts du projet sur la zone protégée. Les premières études réalisées par l'administration des ponts et chaussées semblent montrer que ce nouveau projet répond aux différents enjeux.

Le mouvement citoyen de Sanem va suivre le dossier de près

Du côté des citoyens et des autorités communales, le nouveau tracé a été accueilli de manière contrastée. L'ASBL Biergerinitiativ Gemeng Suessem, le mouvement citoyen à Sanem, salue ainsi «la décision du gouvernement de reconsidérer le projet de contournement de Bascharage» et le fait que «la forêt et la zone Natura-2000 entre Sanem et Bascharage ne soient plus directement impactées.»

Dans un communiqué, l'ASBL explique sa satisfaction d'avoir été entendue dans ses arguments par le gouvernement. Mais, souligne-t-elle, «nous n'avons pas encore vu les plans détaillés et les études du nouveau projet». Difficile donc de mesurer l'impact réel de ce projet «sur la zone naturelle Drückswiss et les autres prairies le long de la forêt» ainsi que les conséquences pour les habitants et sur le trafic entre Sanem et Bascharage. Le mouvement citoyen promet de continuer à suivre le dossier de près et à l'étudier en détail.

Le nouveau tracé du projet, avec le tunnel qui passera sous la forêt du Bobësch. Crédit: Administration des ponts et chaussées

D'autres se disent carrément en colère suite à l'annonce faite par les deux ministres. C'est le cas du bourgmestre de Käerjeng Michel Wolter (CSV) qui évoque un projet «irrationnel» dans une interview accordée à nos confrères du Quotidien.

«Piégés» par les ministres

Les responsables communaux de Käerjeng et Sanem pensaient en effet mercredi que les ministres allaient annoncer le début des travaux du contournement. La surprise a donc été de taille quand ils se sont rendu compte qu'ils parlaient d'un nouveau tracé.

Le député-bourgmestre CSV rappelle qu'en mai de l'année dernière, François Bausch avait promis le début du chantier du contournement «pour le printemps 2023 en présence de 25 témoins».

Travaux au Bobësch: les opposants battus mais pas abattus La justice autorise l'administration des Ponts et Chaussées à entamer des travaux en forêt du Bobësch, entre Bascharage et Sanem. Elle rejette ainsi la demande du collectif BIGS. Qui, pour autant, ne baisse pas les bras dans ce dossier.

Michel Wolter ajoute qu'il ne suffit pas de publier un communiqué annonçant ce nouveau tracé sans que le projet ne soit validé en conseil de gouvernement. Il rappelle qu'une loi avait été votée en 2018, qui prévoyait un budget de 139 millions d'euros pour construire une route de 4,2 km.

Le bourgmestre de Kaërjeng et les autres autorités communales se sont sentis «piégés» par les deux ministres. «Cette façon de procéder est vraiment irrespectueuse pour les élus que nous sommes», a-t-il indiqué au Quotidien.

Michel Wolter ne croit pas en de possibles discussions dans les semaines à venir. Et dénonce le fait que maintenant, avec cette décision qui semble déjà entérinée, c'est reparti pour une quinzaine d'années de procédures diverses et de travaux avant que le contournement de Bascharage ne se concrétise.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.