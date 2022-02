Voilà des années que le Luxembourg ne bénéficie plus de liaisons internationales de nuit. Le sujet est toutefois revenu sur la table avec des informations intéressantes.

Luxembourg 3 min.

Mobilité au Luxembourg

Le projet de train de nuit n'est pas mort

Simon Laurent MARTIN Voilà des années que le Luxembourg ne bénéficie plus de liaisons internationales de nuit. Le sujet est toutefois revenu sur la table avec des informations intéressantes.

Le projet de train de nuit au Luxembourg reliant plusieurs métropoles européennes, c'est un peu une arlésienne au Grand-Duché. Ils sont nombreux à en rêver mais pour l'heure, rien de concret n'a pu être mis en œuvre.

Les trains de nuit restent sur la voie de garage Cinq ans maintenant que le Luxembourg ne bénéficie plus de liaisons internationales de nuit. Et à en croire le ministre de la Mobilité, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt.

Le sujet est toutefois revenu sur la table au cours d'une question parlementaire posée par les deux députés Chantal Gary et François Benoy (Déi Gréng). Ils sont revenus sur les récentes déclarations du ministre français des Transports. Ce dernier avait expliqué que le gouvernement français souhaitait lancer, entre 2026 et 2030, plusieurs trains de nuit avec l'ambition de multiplier les liaisons nocturnes entre capitales européennes. Outre des lignes de train de nuit au départ de Paris vers des capitales européennes, le ministre français a également évoqué une liaison au départ de l’est de la France vers l’Espagne, qui relierait Strasbourg et Luxembourg à Barcelone, en passant par Metz, Nancy, Montpellier et Perpignan.

De plus, il y a un an, les quatre compagnies ferroviaires Deutsche Bahn (Allemagne), SNCF (France), CFF/SBB (Suisse) et ÖBB (Autriche) annonçaient vouloir créer six nouvelles liaisons de trains de nuit d’ici 2024.

Barcelone à quatre gares de Luxembourg La capitale catalane va bientôt être reliée au Grand-Duché par le rail. Le projet a été dévoilé par le ministre des transports français qui envisage un train de nuit allant de Strasbourg à Barcelone et faisant aussi escale à Metz, Nancy, Montpellier et Perpignan.

De quoi relancer les discussions autour de ces fameuses liaisons. Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) a de son côté expliqué, dans sa réponse parlementaire, que le projet de liaison entre Luxembourg et Barcelone n'en est qu'au stade d'embryon. «Il s’agit pour l’instant de l’annonce d’une volonté politique. A ce stade, les CFL, qui devront mettre en place un modèle commercial avec les autres entreprises ferroviaires, n’ont pas encore connaissance d’un projet spécifique ou de démarches concrètes en ce sens», a rappelé l'intéressé, tout en précisant que son ministère se tenait prêt à donner l'impulsion nécessaire afin que ce projet puisse voir le jour. La volonté de concrétiser ce dernier est donc bien réelle.

De par la distance de cette liaison, l'absence de concurrence et le potentiel touristique, cette liaison pourrait être tout à fait viable.

Vers une liaison rapide vers la Suisse

Toutefois, à l'heure actuelle, il semblerait que le projet de train de nuit sur l'axe Bruxelles-Luxembourg-Suisse-Italie soit davantage réalisable dans un futur proche. «De même, une liaison de jour rapide vers la Suisse serait intéressante. Cependant, il n’existe à l’heure actuelle pas de projets concrets au niveau des entreprises ferroviaires européennes», a ajouté François Bausch.

Affaire à suivre donc même si rien n'est encore fait. Mais les prochaines années risquent d'être marquées par le retour du train de nuit. «Sur initiative de l’Allemagne, j’ai cosigné en 2021 une lettre d’intention avec d’autres Etats européens concernant la mise en place de nouvelles lignes transfrontalières et plus particulièrement des trains de nuit. Parallèlement, le Luxembourg a soutenu la France et la Belgique afin que ces pays obtiennent des subventions européennes pour qu’ils puissent avancer et finaliser les travaux de modernisation de la ligne Luxembourg-Bruxelles, respectivement du sillon lorrain Luxembourg-Metz».

Développer la 5G sur le rail

Le ministre a enfin fait savoir que le gouvernement supporte également les projets de digitalisation liés au rail, à savoir le développement du réseau 5G le long du chemin de fer et particulièrement sur les lignes transfrontalières en collaboration avec les pays voisins. «Cette technologie permettra entre autres la mise en place de la conduite semi-automatisée des trains, ce qui permettra d’augmenter encore la sécurité, la cadence des trains et garantir une circulation des trains plus résiliente puisque les accélérations et freinages seront optimisés.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.