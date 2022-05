Le développement des parkings relais se poursuit au Luxembourg. Cette fois-ci, il est question d'un projet qui a déjà provoqué pas mal de remous: le P+R de Wasserbillig

Luxembourg 3 min.

40 places en septembre 2022

Le projet de P+R à Wasserbillig est toujours sur les rails

Simon Laurent MARTIN Le développement des parkings relais se poursuit au Luxembourg. Cette fois-ci, il est question d'un projet qui a déjà provoqué pas mal de remous: le P+R de Wasserbillig

Dans le cadre de sa politique de mobilité, le ministre François Bausch (déi Gréng) a indiqué à plusieurs reprises que le développement des parkings «Park and Ride» aussi appelés «P+R» était primordial dans cette quête de fluidification du trafic. Voilà déjà des années que plusieurs projets sont en route et ce, à plusieurs endroits du pays mais également dans les pays voisins, non loin de la frontière.

Transport public gratuit entre le P+R à Roussy-le-Village et le Luxembourg C'est un projet pilote innovant qui va être lancé: les travailleurs frontaliers pourront voyager gratuitement entre le parking P+R à Roussy-le-Village qui se trouve à 5 km de la frontière franco-luxembourgeoise et le Luxembourg.

Parmi ces projets, celui du P+R de Wasserbillig, situé dans le canton de Grevenmacher, non loin de la frontière allemande. Selon les CFL, face au manque croissant de places de stationnement, il est ainsi prévu d’y aménager un parking relais à droite de la gare. Le parc à voitures projeté sera implanté en lieu et place de l’actuel parking en surface, attenant à la gare routière, pour une capacité de stationnement de l’ordre de 400 emplacements.

100 emplacements pour vélos

Une dizaine d'emplacements comprenant des bornes de recharge pour véhicules électriques sont prévus. «Afin de promouvoir davantage la mobilité douce, 100 emplacements sécurisés pour vélos seront aussi disponibles. En outre, des travaux d’adaptation et de reconstruction des infrastructures ferroviaires sont projetés. Le projet prévoit la couverture des quais par une marquise et l’accessibilité des installations d’accueil des voyageurs aux personnes à mobilité réduite, notamment par la construction d’ascenseurs. De plus, le plan des voies sera réaménagé. Ainsi des voies plus longues sont prévues afin de permettre la réception de trains fret particulièrement longs.»

Un nouveau P+R pour réduire le trafic dans la capitale Le parking-relais de Schwebach est ouvert aux abords de la RN12, au nord-ouest de Luxembourg-ville. Il peut accueillir jusqu'à 80 voitures 7/24. Un nouveau service entièrement gratuit et qui aura coûté près de deux millions d'euros.

Néanmoins, le projet initial a connu bon nombre de remous. Les députés Carole Hartmann et Max Hahn (DP) s'en sont d'ailleurs inquiétés et en ont fait part au détour d'une question parlementaire adressée au ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng). «Il a été porté à notre attention que le projet du nouveau P&R à Wasserbillig près de la gare CFL a été temporairement arrêté et que le projet devrait être replanifié. La principale raison de cette décision serait la récente flambée des prix, notamment des matériaux de construction.»

Pour septembre 2022

Le ministre a de son côté rassuré les deux députés en expliquant que le projet verra bien le jour. L'espace libre créé par la démolition des anciens ateliers CFL servira dans un premier temps à proposer plusieurs dizaines de places de parking à court terme. «Un parking provisoire d'une quarantaine de places de stationnement sera disponible en septembre 2022», a-t-il confirmé, tout en expliquant que des discussions étaient également en cours avec les autorités allemandes afin d'étudier des possibilités de parking du côté allemand.

Bausch dévoile ses cartes pour fluidifier le trafic Alors que le Grand-Duché devrait compter 40% d'habitants et d'emplois en plus d'ici 2035, voici comment le ministère de la Mobilité veut éviter la congestion totale des infrastructures de transport d'ici là.

La région de Rhénanie-Palatinat souhaite dans le cadre de la réactivation de la route partant à l'ouest en direction de Trêves créer des espaces «Park & ​​​​Ride» aux arrêts d'Ehrang, Römerbrücke et Trèves-Ouest ainsi que Euren. Rappelons également qu'au début du mois de février dernier, François Bausch annonçait également un nouveau projet d'extension du P+R de Frisange, un site particulièrement sollicité par les frontaliers. «Celui-ci verra sa capacité passer de 260 emplacements à 750 emplacements. S’y ajoutent les 250 emplacements du nouveau P+R de Roussy–le-Village», avait-il expliqué.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.