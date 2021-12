Voilà plusieurs années qu'un datacenter de Google est attendu à Bissen. Dans une récente réponse parlementaire, le ministre de l'Economie Franz Fayot a rappelé que ce dossier restait une priorité du gouvernement.

Un projet ambitieux

Le futur datacenter Google à Bissen n'est pas mort

Simon Laurent MARTIN Voilà plusieurs années qu'un datacenter de Google est attendu à Bissen. Dans une récente réponse parlementaire, le ministre de l'Economie Franz Fayot a rappelé que ce dossier restait une priorité du gouvernement.

Déjà en 2017, on évoquait ce projet faramineux de Google. Le géant américain souhaite en effet installer un énorme datacenter, comprenez par là centre de données, au Luxembourg. Cet investissement conséquent par une entreprise étrangère reconnue devait permettre la création de centaines d'emplois. «Ce serait le plus gros investissement de l'histoire du Luxembourg», témoignait alors l'ancien ministre de l'Economie Etienne Schneider (LSAP). Le choix du mastodonte américain pour implanter sa structure s'était porté sur un terrain de plus de 33 hectares dans la commune de Bissen.

Enfin, en 2020, le plan d'aménagement particulier était approuvé par les élus communaux, malgré les détracteurs. Depuis, le projet s'est fait fort discret. De quoi faire craindre que le datacenter de Google ne devienne une Arlésienne ? D'autant plus que de nouveaux investissements du géant américain sont attendus en Belgique où Google a déjà renforcé sa présence ces dernières années. De quoi inquiéter le député Laurent Mosar (CSV). Dans une question parlementaire adressée au ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP), il s'est ainsi interrogé si «les plans de Google en Belgique pourraient mettre en danger l'engagement du géant américain de l'Internet au Luxembourg».

«Le projet concernant l'implantation d'un datacenter à Bissen reste d'actualité et constitue toujours une priorité pour le gouvernement comme le projet prend en compte les efforts de diversification économique et la poursuite du développement de l'économie numérique au Luxembourg», a assuré le ministre socialiste. «Comme dans d'autres dossiers similaires, l'investisseur veut disposer d'une sécurité juridique. Cependant un recours judiciaire est toujours en cours en ce qui concerne le reclassement de certaines parcelles où le centre de données est appelé à être implanté.»

En effet, la modification ponctuelle du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Bissen avait fait l'objet d'une contestation par l'association Mouvement écologique (Meco), fermement opposée à l'implantation de Google à Bissen. L'ASBL avait notamment fait des pieds et des mains afin que le «Mémorandum of Understanding» soit publié. Une demande qui avait finalement été déboutée. «En première instance cette ASBL n'a pas obtenu gain de cause et a fait appel», poursuit Franz Fayot.

Le datacenter ne verra pas le jour avant 2027

De ce fait, la décision finale suite à cet appel n'a pas encore été rendue par la Cour administrative, qui est compétente pour juger à nouveau le litige dans son intégralité. «Même si le projet continue de faire l'objet d'une série d'études et de démarches préparatoires en vue du développement d'un projet concret, l'investisseur reste en attente de l'issue finale de cette procédure devant les juridictions administratives», conclut Franz Fayot.

Bref, si le datacenter reste d'actualité, celui-ci est encore loin, très loin d'être sorti de terre. Dans le cas d'une délivrance d'un permis de construire en 2022 ou en 2023, le centre de données ne verrait alors le jour qu'en 2027, au plus tôt.

