Depuis 1992, le ministère de la Santé organise le dépistage du cancer du sein par mammographie. Le Programme mammographie vise à détecter les signes de cancer du sein à un stade précoce, c’est-à-dire sans attendre les symptômes.



Si 4.700 mammographies de dépistage ont pu être réalisées en 1992, dès 2014, le nombre de mammographies annuelles est passé à plus de 18.000.



Au Luxembourg, environ 30.000 femmes, âgées entre 50 et 70 ans, sont invitées annuellement à participer à un examen de dépistage organisé; 18.000 femmes acceptent de se faire dépister.

En moyenne, sur 1.000 femmes dépistées, 950 femmes ont une mammographie normale, 50 femmes ont une mammographie anormale.



Après examens complémentaires, aucun cancer n’a été détecté pour 43 femmes. Par contre, 7 femmes ont la confirmation d’un cancer, la plupart à un stade débutant.

«De nombreux cancers, considérés auparavant comme mortels, peuvent aujourd’hui être guéris. À quelques exceptions près, les cancers dépistés à un stade précoce entraînent moins souvent la mort et peuvent être mieux traités que les cancers diagnostiqués à un stade ultérieur», a souligné la ministre de la Santé, Lydia Mutsch.



1.930 cancers dépistés entre 1992 et 2014



Entre 1992-2016, 320.000 mammographies ont été réalisées. 1.930 cancers furent dépistés entre 1992 et 2014, dont en moyenne 18% non vus par un des 2 lecteurs et rattrapés grâce à la méthode de la double lecture.

En 1992, pour 4.790 mammographies réalisées, 30 cancers furent dépistés.En 2014, sur 18.362 mammographies réalisées, 126 cancers furent dépistés.Depuis 2010, le Programme mammographie permet de détecter environ 120 cancers par an.

La mortalité par cancer du sein a diminué de 2,8% par an entre les années 1999 et 2006 (source: WHO mortality data base).



Les différentes études publiées à ce jour s’accordent que la réduction de la mortalité par cancer du sein est imputable pour moitié au dépistage systématique, et pour l’autre aux progrès de la prise en charge thérapeutique.







