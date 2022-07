Si les musées luxembourgeois sont plébiscités par plus de huit visiteurs sur dix, des efforts restent à faire pour inclure les personnes les plus éloignées de la culture.

De grosses disparités

Le profil-type des visiteurs de musées décrypté

Simon MARTIN Si les musées luxembourgeois sont plébiscités par plus de huit visiteurs sur dix, des efforts restent à faire pour inclure les personnes les plus éloignées de la culture.

Entre le MUDAM, le Musée d'Art moderne Grand-Duc Jean ou encore le Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg, il y a l'embarras du choix en termes de sorties culturelles au Luxembourg. Si la réputation de ces établissements n'est plus à faire, le public fréquentant ces derniers est parfois quelque peu hétéroclite. C'est notamment l'un des éléments qui ressort de l'enquête sur les pratiques muséales au Luxembourg réalisée par le Liser.

Cette enquête s'inscrit dans le cadre du «Kulturentwécklungsplang 2018-2028 (KEP)», un plan de développement culturel dont les 62 recommandations ont pour vocation de guider et d’inspirer la politique culturelle du pays. «Les buts poursuivis par ce ministère en politique muséale et culturelle sont ambitieux: renforcer la valorisation et la transmission des fonds des musées, garantir un véritable accès à la culture pour tous, favoriser la médiation culturelle, inclure les personnes a priori plus éloignées de la culture… Voilà des objectifs qui présupposent une connaissance approfondie des publics cibles et de ses besoins», a rappelé ce jeudi la ministre de la Culture Sam Tanson (déi Gréng).

Une évolution constante depuis 1999

L’enquête permet de constater que le public des sites patrimoniaux et des musées est en augmentation constante depuis 1999. «Mais avec des évolutions diverses selon les sites», précise l'enquête. «Un public toujours plus nombreux visite les parcs et jardins historiques et cette activité enregistre une forte progression sur ces dix dernières années. Les monuments historiques et les lieux industriels, qui avaient recensé de fortes hausses de fréquentation entre 1999 et 2009, voient cette croissance ralentir au cours de la décennie suivante.» A l'inverse, le taux de fréquentation des musées et des sites archéologiques affiche une hausse constante depuis 1999.

Dans l’ensemble, le public des musées se rend autant dans les musées luxembourgeois que dans les musées étrangers. Les musées luxembourgeois sont d’ailleurs plébiscités par plus de huit visiteurs sur dix pour leur qualité. Toutefois, le profil de ces derniers est particulièrement homogène. Ainsi, l'enquête pointe du doigt des écarts de participation entre catégories sociales particulièrement élevés. Comprenez par là que les musées ne touchent que certaines catégories sociales «plus favorisées», comme le définit l'enquête.

En effet, la fréquentation des musées augmente régulièrement avec le niveau de formation et les écarts de participation vont du simple au double entre les personnes avec une formation du primaire et celles avec une formation du supérieur long. L'enquête rappelle également toute l'importance d'un médiateur (parents, école, etc.) pour donner le goût de la culture aux plus jeunes. En effet, parmi les raisons évoquées par les personnes n'ayant pas visité de musées entre mars 2019 et mars 2020, on retrouve le fait que ces personnes n'ont «pas pris l'habitude d'y aller» en majorité. Ces dernières disent par ailleurs «manquer d'informations sur le sujet», qu'elles n'ont «pas le temps», qu'elles sont «fatiguées après le travail ou les études» ou expliquent tout simplement que ce n'est «pas leur univers».

Une méconnaissance des tarifs réduits

D'autres évoquent également le «prix trop élevé» des entrées. L'enquête insiste donc sur la méconnaissance du grand public sur les jours et horaires d'entrée gratuite ou encore les offres à tarif réduit. «Plus d'un visiteur sur deux n'a pas connaissance des différentes formules d'entrée à prix réduit», peut-on lire dans l'enquête.

Cette dernière met en exergue toute l'importance des habitudes prises durant l'enfance, tant au sein de la famille qu'à l'école. «Ce rôle demeure fondateur dans les pratiques muséales à l'âge adulte. Les possibilités d'entrée à prix réduits dans les musées au Luxembourg, tout comme la digitalisation et l'accès libre à un grand nombre de musées en ligne, de manière virtuelle, ne permettent pas de combler le manque d'habitudes prises durant l'enfance.»

