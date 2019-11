Reporté une énième fois pour cause d'opération de Jean-Claude Juncker, le procès impliquant le Service de renseignement de l'Etat devrait avoir lieu au printemps prochain. Le Parquet de Luxembourg a fixé huit audiences au calendrier.

Le procès SREL aura lieu en mars

Il est encore trop tôt pour dire quand Jean-Claude Juncker sera à nouveau sur pied mais l'ex-Premier ministre du Luxembourg a été opéré «avec succès» pour un anévrisme, il y a huit jours.

Juncker sur la voie de la guérison Le chef de l'exécutif européen a été opéré «avec succès» pour un anévrisme, selon l'autorité européenne. S'il n'est plus en soins intensifs, il est encore trop tôt pour pouvoir dire quand l'ex-Premier ministre du Grand-Duché pourra reprendre ses fonctions.

Raison pour laquelle le procès dit «SREL» n'a pas pu avoir lieu comme prévu ce mardi 19 novembre pour durer jusqu'à la Saint-Nicolas.

Le Parquet de Luxembourg a décidé de reporter le procès de quatre mois. Les nouvelles dates des huit audiences prévues sont: mardi le 3 mars, mercredi le 4 mars, jeudi le 5 mars, vendredi le 6 mars, mardi le 10 mars, mercredi le 11 mars, jeudi le 12 mars et vendredi le 13 mars 2020.

Le «procès SREL» à l'affiche de l'année judiciaire Les salles d’audience, qui ont sonné le creux pendant deux mois, vont s’animer. Ce lundi marque en effet le coup d’envoi d’une rentrée judiciaire qui s’annonce palpitante avec notamment les audiences pour écoute illégale des services secrets.

Sur le banc des accusés seront assis d'anciens employés du SREL: Marco Mille, André Kemmer et Frank Schneider. Ils sont accusés d'avoir violé les lois sur la protection des données via des moyens d'écoute illégaux et d'avoir violé les droits d'un ancien informateur et homme d'affaires du renseignement.

Si Jean-Claude Juncker doit paraître comme témoin devant le tribunal, c'est parce qu'au moment des faits, il était ministre d'État et assumait la responsabilité politique des services secrets luxembourgeois.

