Le «procès SREL» aura finalement lieu en novembre

Les audiences pour écoute illégale des services secrets doivent débuter le 19 novembre, selon les informations publiées lundi par le parquet. Pour prendre fin le 6 décembre.

(Jmh) Prévu initialement pour le début 2017 mais repoussé à plusieurs reprises, le «procès SREL»se tiendra en fin d'année, annonce lundi le parquet. Onze audiences sont prévues pour déterminer les responsabilités dans la tenue d'écoutes électroniques illégales par des employés des services secrets luxembourgeois. Sept au cours du mois de novembre - entre le 19 et 29 novembre - et quatre en décembre - entre le 3 et le 6 décembre -.

Le Parquet confirme: Ecoutes illégales du SREL: ouverture d'une information judiciaire Le Parquet de Luxembourg annonce ce jeudi qu'une information judiciaire a été ouverte le 21 mars sur base de détails parus dans la presse au sujet d'écoutes illégales.

Trois anciens agents du SREL seront sur le banc des accusés: Marco Mille, André Kemmer et Frank Schneider. Tous sont accusés d'avoir violé les lois sur la protection des données par une mesure d'interception illégale et d'avoir violé les droits personnels d'un ancien informateur du renseignement et homme d'affaires.

A noter que ce procès ne portera pas sur l'enregistrement via une montre d'une conversation avec le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker. Cette procédure étant officiellement prescrite.