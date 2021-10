Après l'audition des témoins, les plaidoiries des avocats devaient conclure ce jeudi le procès qui pèse sur le CSV. Mais un retard d'une heure au procès en a décidé autrement.

Le procès du «CSV-Frëndeskrees» prolongé jusqu'à mardi

Après l'audition des témoins, les plaidoiries des avocats devaient conclure ce jeudi le procès qui pèse sur le CSV. Mais un retard d'une heure au procès en a décidé autrement.

(tb avec Marc Hoscheid)- L'affaire «CSV-Frëndeskrees» jouera les prolongations. Initialement prévu pour durer jusqu'à ce jeudi, le procès de Frank Engel et six autres membres ou anciens membres du principal parti d'opposition finira finalement mardi prochain, ont annoncé jeudi les magistrats de la deuxième chambre du tribunal correctionnel. En cause: le retard pris lors des plaidoiries, débutées avec une heure de retard.

En ce troisième jour de procès, les avocats de l'ancien président du CSV, des anciens trésoriers et de l'ancien secrétaire général du parti ont plaidé contre l'accusation de «faux et usage de faux», tous estimant que le contrat signé entre Frank Engel et le «CSV-Frëndeskrees» était valable. Si les objectifs fixés - trouver de nouveaux donateurs, trouver de nouveaux biens immobiliers à gérer et transformer l'ASBL en fondation - n'ont pas été atteints, tous défendent le fait que Frank Engel y a travaillé quotidiennement sur place. Et qu'il avait intégralement remboursé le salaire d'environ 40.000 euros.

Pour Me Lorang, avocate de Frank Engel, ce n'est pas à cause du manque d'engagement de son client que le contrat n'a pas pu être mené à bien, mais à cause des discordes internes au CSV, connues en dehors du cercle du principal parti représenté à la Chambre. Pour Me Rollinger, avocat de Georges Heirendt, ancien trésorier du CSV, l'accusation d'abus de confiance ne devrait pas être retenue contre son client car «contrairement à l'ADR ou à Déi Gréng par exemple», le CSV ne possède pas de personnalité juridique.

Et donc que le remboursement par le parti des dépenses sociales de l'ancien président ne constitue pas une faute de l'ancien trésorier, puisque les comptes ont été approuvés à une large majorité lors du congrès en octobre 2020. Quelque 6.000 euros qui représenteraient également une somme modeste, puisque «c'est le montant que touche le joueur d'un club de football médiocre au Luxembourg, même si, bien sûr, je ne qualifierai jamais le CSV de tel.» Le procès s'achèvera mardi avec les plaidoiries qui ont dû être interrompues ce jeudi.

