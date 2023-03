L'un des avocats de la défense n'a pas pu se présenter ce mercredi en raison d'un incident médical.

Justice

Le procès de l'affaire Lunghi/RTL est reporté au mois d'avril

David THINNES L'un des avocats de la défense n'a pas pu se présenter ce mercredi en raison d'un incident médical.

Le procès Lunghi/RTL s'est terminé - du moins pour le moment - avant même d'avoir réellement commencé. En raison d'un incident médical survenu à l'un des avocats de la défense, l'audience a été ajournée.

Le premier jour du procès, cela avait déjà entraîné une interruption après un peu plus d'une heure de débats. Mercredi matin, on ne savait pas si l'avocat de la journaliste mise en cause Sophie Schram allait se présenter. Peu après 9 heures, il était alors évident que ce ne serait pas le cas.

Le juge président n'avait plus qu'une solution : reporter le procès. Il a demandé qu'une date soit trouvée le plus rapidement possible. Après quelques discussions, on s'est mis d'accord sur la période entre le 17 et le 20 avril.

Les accusés sont d'anciens et d'actuels collaborateurs de RTL : Alain Berwick (ex-patron de RTL), Marc Thoma (journaliste), Sophie Schram (ancienne journaliste de RTL) et Steve Schmit (directeur des programmes). Au centre de l'affaire se trouve une interview controversée de Sophie Schram avec le directeur du Mudam de l'époque, Enrico Lunghi. Les chefs d'accusation sont les suivants : blessures involontaires, diffamation et atteinte à la réputation.

