Le procès de Gaston Vogel passe à la deuxième étape

Lettre ouverte de Gaston Vogel "Loin de moi toute xénophobie"

La lettre ouverte de Gaston Vogel contre la mendicité organisée en Ville a suscité de vives réactions. D'une parce que de nombreuses personnes et notamment les commerçants de la Ville partagent son constat et de deux, parce que les termes utilisés dans sa lettre ouverte sont particulièrement méprisants et l'avocat se fait maintenant traiter de xénophobe, ce que le principal intéressé réfute énergiquement.