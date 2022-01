La procédure judiciaire envers Dan Schmitz a été reportée à cause de son infection au covid, alors qu'il considère que la pandémie n'est qu'une conspiration.

Justice

Le procès d'un négationniste du covid ajourné

(tb avec Maximilian RICHARD) Dan Schmitz a ses propres convictions. Pour cet homme de 61 ans, la pandémie du covid n'est pas une crise sanitaire, mais une conspiration d'une élite visant à établir un nouvel ordre mondial. Or, l'homme, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine et propos xénophobes, est lui-même atteint du coronavirus. Une audience prévue la semaine dernière a donc dû être reportée et aura lieu le 15 mars. Le procès avait déjà été ajourné début janvier à la demande de la défense.

L'homme doit à nouveau répondre de menaces, d'insultes et d'incitation à la haine devant le tribunal. Les accusations portent entre autres sur des incidents dans un supermarché. Il y aurait violemment insulté une employée après qu'elle lui eut fait remarquer qu'il devait porter correctement son masque. L'homme aurait également craché volontairement sur la femme.

Dans une autre affaire, la justice poursuit son enquête. Dan Schmitz possède un certificat médical de dispense de port du masque, mais le parquet a des doutes à ce sujet. Le certificat a été délivré par un psychiatre en raison d'un trouble anxieux. Selon le parquet, le comportement de l'homme suscite toutefois de sérieux doutes quant à la véracité de la raison médicale mentionnée.

Des doutes évidents sur le certificat

Le juge président de la septième chambre pénale a toutefois déjà fixé des limites claires lors de la séance de lundi dernier pour l'audience du tribunal en mars. Face à l'avocat de l'homme, il a annoncé qu'il n'accepterait pas le certificat médical : «C'est même certain». Il a émis des doutes évidents sur ce papier.

Les mythes de conspiration de l'accusé n'auront pas non plus droit de cité au tribunal. Si l'homme s'oppose aux instructions du tribunal, il sera escorté hors de la salle par des agents de police, a déclaré le président du tribunal.

