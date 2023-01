Le président national du LCGB Patrick Dury répond aux déclarations de l'UEL et de la Fedil sur les perspectives économiques 2023, la problématique de l'énergie et l'index.

Patrick Dury

«Le problème du prix de l'énergie n'est pas écarté»

L'année dernière, la guerre a succédé à la pandémie. La problématique des prix de l'énergie, l'inflation et les questions autour de l'index marquent également les discussions cette année.

Patrick Dury, en tant que syndicaliste, que souhaitez-vous pour 2023?

Nous avons réussi à trouver deux accords tripartites au cours de l'année de crise précédente. Avec le deuxième accord, nous avons introduit des mesures qui ont freiné l'inflation, comme le montrent les derniers chiffres officiels. Les mesures décidées pour soutenir les entreprises à forte consommation d'énergie ont permis de protéger leurs emplois et le pouvoir d'achat des gens est maintenu grâce au système d'indexation.

Cette année commence avec toute une série d'incertitudes. Nous avons vu que le nombre de faillites a augmenté au cours du dernier trimestre, une évolution que nous devrons surveiller cette année afin de prendre d'éventuelles mesures correctives. Malgré tout, la problématique du prix de l'énergie n'est pas écartée. L'accord actuel court jusqu'au 31 décembre de cette année. L'évolution des prix de l'énergie à cette date déterminera beaucoup de choses. Quelles mesures seront alors nécessaires, et lesquelles ne le seront pas? La guerre en Ukraine sera-t-elle terminée d'ici là? Personne ne le sait aujourd'hui.

Vous évoquez la tripartite. L'UEL reproche qu'il s'agissait avant tout de préserver les droits acquis. Pourquoi l'index ne doit-il pas être réformé? Parce que le LCGB représente aussi des personnes aux revenus plus élevés?

Je rappelle que lors de la première tripartite, en mars de l'année dernière, nous avons accepté de reporter le paiement d'une tranche indiciaire au mois d'avril de cette année, malgré la hausse des prix. Le crédit d'impôt énergie, qui soutient de manière ciblée les petits salaires, a été introduit en guise de compromis. Si l'on espérait encore à l'époque que l'inflation allait bientôt s'atténuer, c'est le contraire qui s'est produit.

Lors de la deuxième tripartite, il s'agissait avant tout de freiner l'inflation, ce qui signifie également moins de tranches d'indexation successives. De plus, les syndicats ont demandé de soutenir les entreprises à forte consommation d'énergie, car nous considérons, au LCGB, que la garantie du pouvoir d'achat et la garantie de l'emploi sont complémentaires.

En ce qui concerne la discussion sur l'index plafonné: l'index n'est pas un instrument de politique sociale. Il ne sert pas à faire une compensation sociale, mais à compenser une perte de pouvoir d'achat et représente à cet égard la seule garantie, surtout pour les salariés du secteur privé.

L'index n'est pas un instrument de politique sociale.

La moitié des salariés du secteur privé n'ont pas de convention collective, seulement l'index. Et lors des négociations des conventions collectives, l'indice joue également un rôle important, car cette compensation de la perte de pouvoir d'achat est prise en compte lors des négociations. Je veux dire par là que l'index est aussi un élément qui maintient la paix sociale dans le pays. Le salaire minimum et l'index ont donc contribué au développement de l'économie luxembourgeoise. Bien sûr, il y a des défis liés à la crise qui doivent être traités au sein de la tripartite.

Les entreprises plaident pour une flexibilisation du temps de travail. Mais par flexibilisation, les employeurs entendent sans doute autre chose que les salariés?

Le LCGB est prêt à mener une discussion sur la réduction du temps de travail. Il existe des modèles qui répondent au souhait des salariés d'avoir des horaires de travail flexibles et qui répondent également aux exigences des employeurs. Nous avons besoin d'un cadre légal à cet effet, que nous pouvons améliorer par le biais de conventions collectives: la planification et l'aménagement des horaires de travail doivent être définis dans le cadre légal entre l'employeur et la délégation des travailleurs.

En 2015, lors des discussions sur la loi sur le temps de travail, le LCGB et l'UEL sont parvenus à un accord sur cet élément de cogestion. Celui-ci n'a finalement pas été repris dans la loi. C'était une erreur, car de nombreux problèmes existants pourraient être résolus dans l'entreprise par le dialogue entre l'employeur et les salariés.

Le manque de personnel dans les entreprises renforce-t-il la position des travailleurs?

Je n'aime pas que les travailleurs soient considérés comme une marchandise: s'il y en a beaucoup, elle est bon marché, s'il y en a peu, elle est chère. Les collaborateurs sont la ressource la plus importante pour une entreprise.

Une réforme fiscale ne serait pas seulement une affaire de justice sociale, mais un argument en faveur d'un marché de l'emploi luxembourgeois attractif.

Lors de la tripartite, nous avions demandé une réforme fiscale globale afin d'alléger davantage la charge des petits et moyens salaires. Nous sommes en concurrence avec la Grande Région, où il y a aussi partout une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Une réforme fiscale ne serait pas seulement une affaire de justice sociale, mais un argument pour un marché de l'emploi luxembourgeois attractif.

L'une des grandes questions liées à la croissance économique et à ce que sera l'économie de demain est le manque de logements. Quelles solutions voyez-vous à ce problème?

Nous avons besoin de croissance économique. Je ne crois pas à l'expression «croissance qualitative», car jusqu'à présent, personne n'a pu m'expliquer ce que cela signifie exactement. Bien entendu, les infrastructures et les conditions de travail du pays doivent suivre le rythme de la croissance. Les partenaires sociaux ont trouvé un bon compromis sur le télétravail, les transports publics sont gratuits, mais ils doivent être davantage développés dans tout le pays.

Seule une augmentation de l'offre de logements permettra de faire baisser les prix.

Le marché du logement est devenu un problème - la politique gouvernementale des dernières décennies a été une débâcle dans ce domaine. Il faut augmenter l'offre de logements, car c'est le seul moyen de faire baisser les prix. Une croissance économique sans augmentation de la main-d'œuvre est impossible, à moins de mener une politique de niche comme par le passé.

... à moins de pratiquer une politique de niche comme par le passé.

En dehors de la construction de logements, à quoi le gouvernement actuel et à venir doit-il s'attaquer?

Le défi de la numérisation demeure. Avec la numérisation, de nouvelles formes de travail apparaissent, pour lesquelles il faut continuer à garantir l'accès à la sécurité sociale et le respect de la législation du travail, et la formation continue devient également plus importante. Comment rattraper les personnes qui ne peuvent pas faire face aux bouleversements à venir?

Comment éviter d'envoyer des personnes au chômage et de ne plus pouvoir les en sortir? Comment assurer durablement l'existence des travailleurs? La question de la répartition des richesses créées se pose également. La richesse du pays est créée dans les entreprises, il faut donc que les travailleurs participent aux bénéfices des entreprises. Autant de questions qui appellent des réponses urgentes.

