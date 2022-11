Le problème des sièges vides persiste chez Luxair

La compagnie nationale est cruciale pour l'économie, car elle permet aux financiers de se déplacer rapidement à Londres, Genève ou Milan.

Emery P. DALESIO La compagnie nationale est cruciale pour l'économie, car elle permet aux financiers de se déplacer rapidement à Londres, Genève ou Milan.

Les données montrent qu'il y a plus de sièges vides dans les avions de Luxair que dans ceux des autres compagnies aériennes européennes, ce qui pourrait expliquer pourquoi la compagnie aérienne nationale luxembourgeoise continue à éprouver des difficultés.

Luxair clôture l'année 2021 avec des pertes Après une année 2020 extrêmement difficile, Luxair a également souffert de la pandémie l'année dernière.

La compagnie aérienne publique Luxair a rempli environ trois quarts des sièges disponibles sur ses vols pendant les dernières vacances d'été, alors que les autres compagnies aériennes européennes étaient remplies à près de 90% et que plusieurs aéroports ont dû annuler des vols pour réduire le nombre de voyageurs qui les submergeaient.

Un taux de remplissage de 69% en 2021

Les données, fournies au Luxembourg Times par OAG - qui vend des informations sur les vols et des analyses aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux sociétés de technologie du voyage - indiquent un problème persistant de sièges invendus sur les lignes Luxair.

Par rapport à d'autres compagnies aériennes, Luxair a vendu moins de places chaque mois, sauf une fois, jusqu'en juin 2021, selon une comparaison des données d'OAG avec les rapports mensuels de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Le directeur général de Luxair, Gilles Feith. Photo: Pierre Matgé

Les compagnies aériennes visent à remplir environ 80% de leurs sièges afin de répartir les coûts fixes sur un plus grand nombre de passagers, explique Andreas Papatheodorou, économiste à l'Université d'Egée en Grèce et rédacteur en chef du Journal of Air Transport Studies. Pourtant, les avions de Luxair n'étaient remplis qu'à 69 % en 2021, selon la compagnie.

Une compagnie indispensable

Le taux d'occupation des passagers, ou ce que l'industrie aérienne appelle le coefficient de remplissage, est un indicateur important des bénéfices d'exploitation d'une compagnie aérienne, bien que d'autres facteurs jouent également un rôle, comme la concurrence, le pouvoir de fixation des prix, les revenus générés par le transport de fret et les coûts de la main-d'œuvre et autres besoins.

Un climat de travail «malsain» chez Luxair? La compagnie aérienne luxembourgeoise est dans le viseur des syndicats qui dénoncent une certaine pénibilité de l'emploi et un manque d'attractivité qui risque de se payer dans le futur.

Luxair - qui est détenue à 60% par le Luxembourg et la banque d'Etat BCEE - est en difficulté depuis des mois, et ses dirigeants ainsi que le ministre des Transports François Bausch (déi Gréng) ont décrit la situation comme étant précaire.

Pourtant, le Luxembourg ne peut pas se permettre de perdre Luxair, car la compagnie permet aux hommes et femmes d'affaires du secteur financier, crucial pour le pays, de se déplacer rapidement vers Londres, Genève ou Milan, et vers des hubs comme Francfort pour d'autres destinations internationales.

Le dixième employeur du pays

Luxair a transporté 20% de passagers en moins jusqu'en août qu'avant la pandémie de 2019, a déclaré la compagnie aérienne au Luxembourg Times en septembre. Le PDG de la compagnie aérienne, Gilles Feith, a projeté la perte d'exploitation de Luxair cette année à environ 5 millions d'euros, sauf perturbation majeure de l'activité comme une nouvelle épidémie de covid-19.



C'est toujours mieux que la quasi-faillite à laquelle Luxair a été confrontée au début de 2021, a déclaré Feith en septembre. Le Luxembourg n'a pas subventionné le transporteur malgré des pertes en 2020 et 2021, grâce à près de 100 millions d'euros de dividendes de Cargolux qui, contrairement à son propriétaire partiel Luxair, a connu deux années de bénéfices records.

Les travailleurs de Luxair ont protesté contre la gestion de la compagnie aérienne par la direction avant les négociations en septembre. Photo: Guy Jallay

Luxair - dixième employeur du pays au début de cette année - a refusé de discuter des données sur les passagers fournies au Luxembourg Times, ni de ce qu'elles indiquent sur la santé financière de la compagnie.

Quelques exceptions

Les syndicats représentant les travailleurs de Luxair ont accès à certains détails financiers de la compagnie aérienne, mais les chiffres sont confidentiels car ils sont commercialement sensibles, déclare Michelle Cloos du syndicat des travailleurs de l'OGBL.

Ces données confidentielles ne contiennent pas de facteurs de charge, «mais elles montrent clairement que Luxair a atteint le niveau d'activité d'avant Covid et mes membres peuvent confirmer que pendant la saison d'été, il y a eu plus de vols qu'auparavant et que les sièges étaient presque toujours complets», explique-t-elle au Luxembourg Times.

Pourtant, les données de l'OAG ne montrent que quelques exceptions de vols Luxair mieux remplis, comme ceux entre Luxembourg et Porto, qui ont été remplis à plus de 80% entre mai et août, et qui étaient l'un des plus gros générateurs de revenus de la compagnie, selon les données.

Le patron de Luxair sous surveillance Avant la tripartite, le conseil d'administration de Luxair veut s'impliquer davantage dans la gestion de la compagnie aérienne.

Néanmoins, même les avions insuffisamment remplis peuvent être importants pour Luxair. Les vols entre Luxembourg et Paris, où les voyageurs peuvent prendre d'autres avions à destination du monde entier, n'ont jamais atteint ne serait-ce que 40% d'occupation, quel que soit le mois, de juin 2021 à ce mois d'août, selon les données.

Pourtant, depuis ce printemps, la liaison a généré à peu près autant de revenus par kilomètre parcouru que les vols à destination de Munich, qui n'étaient jamais à moins de la moitié de leur capacité et parfois plus des deux tiers, selon les données de l'OAG.

Les touristes sont revenus, pas le milieu des affaires

Et si les vols Luxair au départ et à destination de Milan sont toujours plus populaires que ceux de Londres - une autre destination importante pour les voyageurs d'affaires - la capitale britannique a toujours généré plus de revenus depuis la fin de l'année dernière.

«Le fait de pratiquer des tarifs plus élevés pourrait probablement expliquer l'augmentation des recettes sur la ligne Londres-Luxembourg», souligne M. Papatheodorou.

Luxair et le dégel des salaires Lundi matin, dès la première réunion de la tripartite «aviation», les différentes parties ont annoncé la fin du gel des salaires à partir du 1er janvier. Encourageante, cette avancée va-t-elle se poursuivre au moment d'aborder l'épineuse question des conditions de travail?

Luxair a eu du mal à récupérer les voyages sur ses lignes d'affaires traditionnelles, y compris la liaison London City, alors que les réunions virtuelles ont pris leur essor pendant la pandémie de covid-19. Cela a obligé le transporteur à poursuivre des vols qui perdaient de l'argent pour préserver ses créneaux lucratifs, ce qui lui a coûté au moins un million d'euros.

«Ce que nous avons vu l'année dernière, c'est une reprise du trafic de loisirs principalement en Europe et pas tellement en termes de trafic d'affaires», ajoute encore M. Papatheodorou. Environ 54% des revenus du groupe Luxair l'année dernière provenaient de ses opérations LuxairTours, et les touristes effectuant des voyages à forfait vers le Cap-Vert, l'Égypte et d'autres destinations ensoleillées voyagent presque toujours sur des avions Luxair.

Cet article est paru une première fois sur luxtimes.lu.

(Traduction: pam)

