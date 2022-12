Les taux d'intérêt sont montés en flèche et ont entraîné une baisse des prix sur le marché du logement. Cependant, il est plus difficile d'obtenir un prêt, ce qui, combiné à la dégradation de la situation économique des familles, les conduit à repousser leur rêve de pouvoir acheter une maison.

Le prix des maisons en baisse au Luxembourg

Paula SANTOS FERREIRA Les taux d'intérêt sont montés en flèche et ont entraîné une baisse des prix sur le marché du logement. Cependant, il est plus difficile d'obtenir un prêt, ce qui, combiné à la dégradation de la situation économique des familles, les conduit à repousser leur rêve de pouvoir acheter une maison.

Posséder sa propre maison au Luxembourg est un rêve très répandu parmi les résidents, comme le montrent plusieurs sondages. Un désir maintes fois repoussé par le coût très élevé du logement dans un petit pays, où la seule solution possible est de quitter le Grand-Duché pour acheter une maison dans les pays frontaliers.

Les prix de l'immobilier sont enfin en baisse, ce qui n'était pas arrivé depuis la crise de 2008, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Acheter un logement par le biais d'un prêt bancaire et payer les mensualités devient plus difficile, comme l'expliquent à Contacto des responsables de l'Institut luxembourgeois de la statistique (Statec).

Les économistes qui dirigent les études et les prévisions économiques du Statec ont analysé les «prix des logements affichés dans les annonces immobilières» et ont constaté qu'«ils sont déjà en baisse». Comme ils l'expliquent, ils ont utilisé «les données publiées par Immotop qui ont l'avantage d'être mensuelles, et mises à jour rapidement et gratuitement».

Ces données indiquent une baisse annuelle de 5 % en novembre 2022 par rapport à novembre 2021. Dans le courant du mois, le Statec publiera l'évolution des prix de vente des logements dans une autre étude, plus «fiable» et basée notamment sur les actes notariés. «Malgré des méthodologies différentes, les deux analyses nous conduisent à anticiper un net ralentissement des prix des logements» dans le pays, soulignent-ils.

Des prêts plus difficiles

Le problème est que les raisons qui sont à l'origine de cette baisse sont les mêmes que celles qui rendent compliqué l'achat d'une maison, à commencer par l'augmentation des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers, qui avait déjà été prévue, mais qui a dépassé les niveaux pertinents.

Le taux fixe moyen accordé aux familles a grimpé à 3,16% en octobre, contre 1,42% au début de l'année, selon les données de la Banque centrale du Luxembourg (BCL), publiées le 8 décembre. Dans la même tendance, le taux variable a augmenté de 2,26 %, contre 1,41 % en septembre. «Les taux des prêts dont la période de fixation initiale est très longue, par exemple 30 ans, peuvent être beaucoup plus élevés», a souligné la BCL.

Moins de demandes d'achat

La hausse des taux d'intérêt entraîne «une augmentation du coût des prêts immobiliers» et un «durcissement des critères d'octroi des prêts par les banques», souligne le Statec. En d'autres termes, il devient plus difficile d'obtenir un prêt bancaire, «en raison de la détérioration des perspectives de croissance économique et du marché du logement».

Du côté des familles également, la période n'est pas propice à la réalisation du rêve d'accession à la propriété : «La demande des ménages est moins importante, ce qui peut être lié à une détérioration du contexte économique, affecté par une forte augmentation des dépenses de consommation due à une inflation élevée, ainsi qu'à une incertitude quant aux perspectives de revenus et de pouvoir d'achat.

La décélération se poursuit

Le ralentissement des prix du logement devrait se poursuivre. «Après une hausse de près de 14% en 2021, le Statec prévoit une augmentation de 6,4% sur l'ensemble de l'année 2022 et seulement 0,8% en 2023», estiment ces économistes.

Si, d'un côté, la spéculation immobilière perdure, car «elle est inséparable du fonctionnement des économies de marché», la bulle immobilière, générée par des hausses soudaines et artificielles, ralentit déjà.

«La question qui se pose souvent est celle d'une bulle immobilière, c'est-à-dire que les prix des logements ont augmenté beaucoup plus rapidement que ne l'indiquent les déterminants habituels de ces prix, à savoir le prix des terrains, la pression démographique, le niveau des taux d'intérêt, entre autres», commencent par définir les responsables du Statec.

Augmentation record en 2020

Les prix des logements au Grand-Duché sont parmi les plus élevés d'Europe et n'ont cessé d'augmenter depuis la crise de 2008-2009. En effet, en 2020, les prix ont atteint une hausse record de 14,5 %, comme le décrit la note de conjoncture 2021 du Statec.

En 2019 et 2020, les prix de l'immobilier ont été plus élevés que ce qu'indiquent les déterminants habituels, les prévisions pour 2021 soulignant qu'il est «probable que l'on assiste à un ralentissement pour corriger cet écart». Malgré la baisse des prix de l'immobilier, le logement restera la principale préoccupation des résidents du Grand-Duché dans un avenir proche, estime le Statec.



