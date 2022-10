En 12 ans, le prix des habitations a augmenté de 135% au Luxembourg. Ce qui place le Grand-Duché dans le Top 3 européen.

Le prix des logements a plus que doublé depuis 2010

Se loger au Luxembourg est de plus en plus cher. Le constat n'est pas neuf mais s'est encore confirmé ces derniers jours avec les derniers chiffres du Statec en la matière. Entre 2013 et 2021, les prix de l'immobilier au Grand-Duché ont quasiment doublé, passant en moyenne de 4.558 à 8.327 euros le mètre carré.

Ces prix ont continué à suivre une courbe à la hausse ce deuxième trimestre 2022 (+11,5%). Les logements existants ont coûté 12,6%, les nouvelles constructions, 9%.



Même si le phénomène est particulièrement prégnant au Luxembourg, il n'est pas propre au pays. Cette tendance haussière se constate également ailleurs en Europe. Selon les chiffres publiés par Eurostat ce vendredi, les prix des logements ont grimpé de 9,3% dans la zone euro (et de 9,9% dans l'Union européenne) au second trimestre 2022, comparé à la même époque en 2021.

+48% en Europe depuis 2010

Depuis 2010, le prix des logements a augmenté de 48% en Europe. Ces prix ont connu une baisse entre le deuxième trimestre 2011 et le 1er trimestre 2013. Ils sont ensuite restés stables jusqu'en fin 2014, avant de connaître une hausse quasiment constante depuis début 2015.

Dans plusieurs pays d'Europe, les prix des logements ont plus que doublé depuis 2010. C'est le cas en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Autriche mais aussi au Luxembourg. En douze ans, les prix ont augmenté de 135%.

Le Grand-Duché se classe ainsi troisième pays européen, derrière l'Estonie (+196%) et la Hongrie (+168%) et juste devant la Lettonie (+131%).

Les prix des logements ont augmenté de 135% depuis 2010 au Luxembourg. Crédit: Eurostat

Des baisses de prix sont par contre constatées en Grèce (-23% depuis 2010), en Italie (-8%) et à Chypre (-6%).

Les loyers en hausse de 18% en Europe

Au Luxembourg, les problèmes de logement rencontrés actuellement pourraient encore s'aggraver par la suite. Car la population continue de grossir et il faut construire toujours plus pour répondre à la demande. Mais le contexte actuel-l'inflation, l'explosion des prix des matériaux de construction et la hausse des taux d'intérêt-contribue à ralentir cette activité de construction, faisant craindre que les logements deviennent encore plus rares dans le futur.



En parallèle, l'organisme de statistiques européen a comparé l'évolution des loyers en Europe depuis 2010. Ceux-ci ne se sont envolés «que» de 18%. S'ils connaissent une hausse constante depuis 2011, celle-ci a cependant été moins spectaculaire que celle des prix d'achat des habitations. En ce qui concerne les loyers, le Luxembourg est l'un des pays où ceux-ci ont le moins augmenté en 12 ans.

Le gouvernement planche justement en ce moment sur une réforme de la loi relative aux loyers. Actuellement, le loyer ne peut pas dépasser 5% du capital investi. Ce plafond a été abaissé à 3,5 % maximum du capital investi. Cela s'applique aux logements présentant une bonne efficacité énergétique (A à E). Pour les logements à faible efficacité énergétique (F à I), le plafond est de 3%.

