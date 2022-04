Le coût de certaines viandes a par ailleurs bondi de 9% entre le mois d'octobre 2021 et de mars 2022.

Une augmentation de 4,1%

Le prix de la viande en forte hausse depuis janvier

Simon Laurent MARTIN Le coût de certaines viandes a par ailleurs bondi de 9% entre le mois d'octobre 2021 et de mars 2022.

Se nourrir correctement est-il devenu un luxe aujourd'hui? La question se pose au regard de la hausse généralisée des prix de l'alimentation constatée au cours de ces derniers mois. Si le pouvoir d'achat des Luxembourgeois reste le plus élevé en Europe, le coût de certains biens de première nécessité a de quoi en rebuter plus d'un. C'est notamment le cas au niveau du secteur alimentaire et plus particulièrement au niveau du prix de la viande.

Rappelons que l'alimentaire connaît une flambée des prix depuis l'été 2020. En janvier 2022, ceux-ci s'affichaient plus de 30% au-dessus de leurs niveaux d'avant la crise. Au Luxembourg, les plus fortes hausses en janvier ont été enregistrées pour le poisson frais (+5,9%), le pain (+1,4%) et le fromage (+1,1%) mais aussi et surtout la viande. Les députés André Bauler et Gusty Graas (DP) ont d'ailleurs interrogé le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) à ce sujet au détour d'une question parlementaire.

Une augmentation de 4,1% d'octobre à mars

Ces derniers ont cherché à connaître l'évolution de la situation au cours de ces derniers mois. En guise de réponse, le ministre a expliqué que selon l'indice des prix à la consommation luxembourgeois (IPCN), entre le mois d'octobre 2021 et mars 2022, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 3,4 %. Les prix de la viande ont quant à eux augmenté de 4,1 % au cours de la même période.

Toutefois, certains types de viandes ont davantage vu leur prix augmenter que d'autres. Ainsi, le ministre a informé que les prix des viandes ovine et caprine (moutons, chèvres, etc.) ont augmenté de plus de 9 % pour la même période. Le prix ​​de la viande de bœuf et de veau a quant à lui augmenté de 4,4% ces cinq derniers mois tandis que le prix de la viande de porc a augmenté de 2,8 %.



Pour expliquer cette hausse fulgurante, le ministre a notamment évoqué la hausse des prix de l'énergie, des aliments pour animaux ou encore des emballages. Il parle également d'une hausse des prix d'abattage depuis la fin de l'année 2021, notamment en ce qui concerne les vaches et les porcs.

Pas encore d'impact de la guerre

Et la guerre en Ukraine dans tout cela? Il semblerait que l'impact du conflit ne se soit pas encore fait ressentir. De quoi faire craindre le pire pour les mois à venir? «Un éventuel impact de la crise ukrainienne apparaît pour la première fois dans les chiffres IPCN de mars 2022. De février à mars, les prix de la viande ont augmenté de 2,1 % dans l'indice des prix à la consommation», a annoncé le ministre.

L'impact de la guerre ukrainienne n'a pas eu que des répercussions au Luxembourg mais dans le monde entier. En effet, toujours en mars, l'indice de prix du marché mondial de la viande selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Nations Unies (FAO) a augmenté de près de 5% par rapport à février. Le ministre a expliqué dans sa réponse que l'offre en termes de viande bovine est actuellement limitée tandis que la volaille et la viande de porc sont en forte demande.

Toutefois, il est donc clair que la crise ukrainienne ne peut expliquer à elle seule cette augmentation des prix. «Les prix de l'énergie expliquent certainement une grande partie de l'augmentation», conclut l'intéressé.

