Pour leurs vacances, les résidents ne semblent pas bouder la voiture, malgré la hausse record des prix des carburants enregistrée ces derniers mois. L'ACL note au contraire un certain engouement pour ce mode de transport.

Le prix de l'essence ne décourage pas les automobilistes

Laura BANNIER Pour leurs vacances, les résidents ne semblent pas bouder la voiture, malgré la hausse record des prix des carburants enregistrée ces derniers mois. L'ACL note au contraire un certain engouement pour ce mode de transport.

Laisser sa voiture au garage pour prendre le train, l'avion ou le bus, l'idée a pu frôler plus d'un esprit au moment de planifier ses vacances d'été cette année. Principale raison derrière cette réflexion: l'explosion des prix à la pompe constatée ces derniers mois, qui rend les kilomètres un peu plus douloureux à avaler, à l'heure des grands départs. Mais dans les faits, l'abandon du véhicule personnel, synonyme de liberté, ne semble pas être au goût de tous les résidents.

En témoignent les statistiques de l'Automobile Club Luxembourg (ACL), dont le service tourisme propose à la vente des vignettes, pour la Suisse, et des systèmes de télépéage électroniques, pour la France, l'Espagne ou encore le Portugal. «Comparé à l'année passée, nous avons vendu autant de vignettes et de télépéages», indique une porte-parole de l'ACL. Il n'y aurait donc pas moins d'automobilistes luxembourgeois sur les routes européennes cet été?

Il pourrait même y en avoir davantage, si l'on en croit l'association, qui possède un centre de diagnostic au sein duquel les usagers de la route peuvent faire réviser leur véhicules avant le grand départ. «Cette année, nous sommes déjà à 149 tests vacances, contre 52 l'an passé, preuve que le prix du carburant n'a pas l'air de déranger les gens», poursuit l'ACL.

Un œil sur le prix du plein à l'étranger

L'association, qui propose aussi à ses membres de réaliser des itinéraires pour leurs trajets d'été, a tout de même remarqué une modification dans le comportement des automobilistes. S'ils ne sont pas forcément décidés à partir moins loin ou à se rabattre sur les transports en commun, les membres de l'ACL ont tout de même une petite pensée pour leur porte-monnaie.

«Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé pas moins de 4.500 itinéraires sur lesquels nous inscrivons le prix des carburants dans les différents pays. On a remarqué que certaines personnes réalisent ainsi des évolutions dans leur trajet, et choisissent de faire le plein plutôt en Allemagne qu'en Suisse, par exemple, pour économiser quelques euros», détaille la porte-parole de l'association.

Si l'ACL n'a donc pas remarqué de frein global concernant l'utilisation de la voiture personnelle pour les départs en vacances, il indique tout de même que certains de ses membres ont émis cette remarque. «Mais ils partent quand même!»

La location est devenue trop chère, donc certaines personnes font le choix de partir avec leur propre voiture, c'est plus économique. ACL

Par ailleurs, l'explosion des prix des voitures de location a même poussé plusieurs habitués de l'avion à se rabattre sur leur propre véhicule. «La location est devenue trop chère, donc certaines personnes font le choix de partir avec leur propre voiture, c'est plus économique», souligne la porte-parole. L'ACL fait également référence aux craintes de grèves qui secouent le secteur de l'aviation, mais également le prix élevé des billets, ayant découragé des résidents, qui ont, eux aussi, préféré leur voiture.

De son côté, Luxair et son tour opérateur LuxairTours constatent tout de même une hausse des réservations pour l'été 2022, synonyme d'une envie de voyager accrue par la levée des restrictions sanitaires dans plusieurs pays. «Les voyageurs sont toujours aussi nombreux à privilégier l'avion comme moyen de transport et à souhaiter s'envoler vers des destinations ensoleillées comme à l'accoutumée lors de la période estivale», fait savoir la compagnie.

En cet été 2022, LuxairTours enregistre une hausse particulièrement marquée pour les destinations situées en dehors de l'espace Schengen. La compagnie aérienne ne cache pas, cependant, être par ailleurs touchée par une hausse de ses tarifs. «Bien que toute l'industrie de l'aviation et du tourisme soit confrontée à une hausse des prix, et cela, à tous les niveaux, Luxair tend à maintenir des prix en adéquation avec son haut niveau de service et d'excellence», résume Luxair.

